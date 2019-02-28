尋找台灣雲豹 台東縣阿塱壹部落自主調查

2019-02-28 19:25 中央社 台東縣28日電



台東縣阿塱壹部落傳統領域巡守隊員宣稱曾目睹台灣雲豹，阿塱壹部落會議主席潘志華描述，台灣雲豹身長比成人張開雙臂還長，部落決定自主巡守傳統領域及調查台灣雲豹。

阿塱壹部落傳統領域巡守隊員透露撞見台灣雲豹，部落會議主席潘志華和南島社區大學理事長高正治、台東大學教授劉炯錫、森林博物館館長阿力曼、達魯瑪克部落會議主席胡進德，昨晚首次出面說明。

潘志華以手繪圖說明巡守隊員看到台灣雲豹的情況，他說，巡守隊員具體目擊時間及地點不能公布，只能說都是2年內的事，都是在晚上，他們形容看到的雲豹比大人張開雙臂還長，尾巴很長很粗，因此絕對不是石虎，而且在峭壁與人距離約100公尺，夜間這種遠距離不可能看到體型只有比貓大的石虎。

潘志華說，今年1月20日的部落會議決議自主守護和自主調查研究li'uljaw（台灣雲豹），希望結合各界力量，一起嘗試推動原住民部落，自主管理自己傳統領域。並要求林務局等政府機關停止進入阿塱壹部落傳統領域伐木。

潘志華強調，外界談二二八轉型正義，原住民土地更應該轉型正義，林務局退出山林。

林務局台東林管處表示，阿塱壹部落去年要求停止砍伐山區林木，林務局已經配合辦理，現在也願意配合部落發起的雲豹調查，會跟部落協商。