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宜蘭呷辦桌、看熱鬧開放訂桌 市公所補助每桌500元

2019-02-28 18:10聯合報 記者戴永華╱即時報導

「吃拜拜」是傳統民間的熱鬧習俗，宜蘭市公所結合城隍爺聖誕舉辦廟會慶典，提供蘭陽風味餐及表演節目，預計3月14日農曆2月初八晚上，在宜蘭市新月廣場對面204停車場暨化龍一村空地，席開500桌，邀請民眾呷辦桌、看熱鬧。

市公所表示， 「2019宜蘭大拜拜星光音樂晚會」呷辦桌活動，採用傳統流水席方式推廣宜蘭獨具特色在地農漁水產食材，共設計10道佳餚、水果1盤、3瓶1000西西飲料及供應白飯，3月3日起開放繳費訂桌，市公所補助每桌500元。

10道兼具色香味菜色，包括辰紀獻藝喜迎賓、櫻花蝦米糕、宜蘭栗子西魯肉、清蒸石斑海上鮮、何首烏嗆白蝦、四神百菇養生湯、海鮮柴魚燒、黑胡椒肋排、魷魚螺肉蒜、原味輕乳酪。

宜蘭市長江聰淵表示，大拜拜呷辦桌活動代表著宜蘭鄉親好客大方的風俗民情，今年菜色豐富，用料實在，每桌原本單價3000元，宜蘭市公所分攤500元，維持優惠的價格每桌2500元，保證物超所值；同時也邀請藝人演出，包括金曲歌王翁立友、本土一哥蔡佳麟、台語小天王許富凱、高亢甜嗓女聲吳申梅及多變曲風的戴梅君，邀請大家一邊品嘗美食、一邊欣賞「戶外餐廳秀」。

訂桌民眾請前往市公所民政課繳費並領取餐券，訂桌首日特別開放3月3日星期天上午8點至12點受理，之後自3月4日起至3月8日上班接受訂桌，上班前10分鐘會發號碼牌，每人最多限訂5桌。

宜蘭大拜拜星光音樂晚會呷辦桌，從3日起開放訂桌，市公所邀請大家一邊品嘗美食、一邊...
宜蘭大拜拜星光音樂晚會呷辦桌，從3日起開放訂桌，市公所邀請大家一邊品嘗美食、一邊欣賞「戶外餐廳秀」。圖／市公所提供
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宜蘭大拜拜星光音樂晚會呷辦桌，從3日起開放訂桌，共設計10道美食佳餚。 圖／市公...
宜蘭大拜拜星光音樂晚會呷辦桌，從3日起開放訂桌，共設計10道美食佳餚。 圖／市公所提供
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宜蘭大拜拜星光音樂晚會呷辦桌，從3日起開放訂桌，市公所邀請大家一邊品嘗美食、一邊...
宜蘭大拜拜星光音樂晚會呷辦桌，從3日起開放訂桌，市公所邀請大家一邊品嘗美食、一邊欣賞「戶外餐廳秀」。圖／市公所提供
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