重塑母親之河 花蓮議長建議參考塞納河打造青創基地

2019-02-28 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮美崙溪流貫花蓮市，也是花蓮市民記憶中的母親之河。縣府已完成規畫，擬推動改造水岸景觀與生態，議長張峻今天建議，可參考法巴黎塞納河的經驗，將美崙溪出海口規畫休閒親水河段，並打造成青年創業基地。

美崙溪主流發源於秀林鄉七腳川山東南側，流經美崙山與花蓮市街區間，在花蓮港南側注入太平洋，幹流長度達15.4公里。

縣府曾在104年至105年完成美崙溪環境整體營造規畫，推動改善整體水岸景觀、生態，提升親水機能，營造兼具運動休憩與自然健康的水岸環境。

花蓮縣議長張峻今天表示，花蓮建置汙水下水道系統至今，美崙溪承受的生活廢水已比早年少了許多。根據環保署106年水質監測結果顯示，美崙溪已被列為未受汙染河川。

張峻說，美崙溪是花蓮市的母親之河，尤其是菁華橋以下的出海口河段位於松園別館下方，擁有海景和山景的絕佳休閒遊憩條件，景色秀麗，縣府可考慮參考法國塞納河，規畫為青年創業基地。

他表示，按照縣府先前規畫，菁華橋河段是水域遊憩河段；事實上，菁華橋以下的出海口河段水域平緩，民國60多代曾有獨木舟、輕舟等休水遊憩設施，只是後來不知道為何停辦了，非常可惜。

張峻認為，若縣府能讓划船遊憩活動在美崙溪畔重現，並在該河段右岸的高灘地，輔導青年經營輕食、咖啡、手工藝、文創等，既能營造浪漫美崙溪的意象，也為青年提供一處絕佳的創業基地。