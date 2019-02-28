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台東利卡夢梅之宴音樂祭 千人雨中聆賞

2019-02-28 17:46中央社 台東縣28日電

台東年度音樂盛事利卡夢梅之宴音樂祭，今天下午在利嘉國小登場，近千人在雨中聆聽日本小提琴天后庄司紗矢香和俄羅斯鋼琴王子伊利亞‧拉什科夫斯基同台演出。

今年邁入21年的利嘉國小梅園利卡夢梅之宴音樂祭，由THE GAYA HOTEL潮渡假酒店贊助舉辦，立委劉櫂豪和陳瑩分別向文化部和原民會爭取經費補助。

今年利卡夢梅之宴音樂祭由GAYA藝術顧問張中元和鋼琴王子陳冠宇力邀請到當代國際古典樂壇2大巨星日本小提琴家天后庄司紗矢香 (Sayaka Shoji)、俄羅斯鋼琴家王子伊利亞‧拉什科夫斯基（llya Rashkovskiy）同場搭配演出。

首先登場的是阿美族旮亙樂團演出，接著是利嘉部落卑南族耆老演唱古調祈福，以及泰雅族歌手吳奕帆現場高歌泰雅族曲。

當庄司紗矢香與伊利亞‧拉什科夫斯基登場演出時，開始飄雨，近千名民眾在雨中聆聽古典音樂，雨水澆不熄民眾的熱情，2人演出舒曼的D小調第二號小提琴奏鳴曲作品121等3首。

陳冠宇說，今年的利卡夢梅之宴音樂祭水準，媲美台灣的國家音樂廳及美國林肯中心規模，庄司紗矢香與伊利亞的演出，也是他們兩人今年在台灣唯一一場聯合演出。

陳冠宇表示，庄司紗矢香被稱為日本小提琴天后，她4歲學小提琴，16歲就在國際最重要的義大利帕格尼尼小提琴大賽獲得冠軍，也創下這項比賽史上最年輕冠軍得主紀錄，庄司紗矢香從此聞名國際樂壇；伊利亞‧拉什科夫斯基有俄羅斯鋼琴王子美譽，他5歲學鋼琴，6歲開始作曲，8歲與伊爾庫茨克室內樂團同台演出，曾獲西班牙哈恩鋼琴大賽及日本、法國等多項國際鋼琴大賽冠軍。

俄羅斯樂團泰雅族
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