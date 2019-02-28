林佳龍視察第二長公路隧道 蘇花改明年1月10日全線通車

2019-02-28 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



交通部長林佳龍（左）視察全國第二長公路隧道的工程進度，施工單位正積極趕工，允諾蘇花改明年1月10日全線通車。圖／蘇花公路改善工程處提供 分享 facebook 蘇花改工程最難巨觀音谷風隧道，是僅次於雪隧的全國第二長公路隧道，目前正全力趕工。交通部長林佳龍今天前往了解工程進度並致贈加菜金，期許蘇花改全線工程明年元月10日完工通車，屆時宜蘭往返花蓮的交通更便捷安全，有助於帶動後山的繁榮發展。

林佳龍在228連假第一天，近中午抵達蘇花改南澳和平區段，了解觀音隧道7K+890通風機房及鼓音橋工程，聽取簡報後於下午1點多離開。蘇花改工程處朝完工期限全力趕工，該工程不但228連假沒有停擺，就連過年年假也只有休除夕與大年初一，林佳龍非常感謝施工團隊長期對蘇花改工程的無私奉獻，如期通車應該沒有問題。

蘇花改（蘇花公路山區道路改善計畫）共有蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水3路段，總計改善長度38.8公里，其中62%是隧道路段，光8座隧道工程就占24.5公里，因工程位於東部變質岩區，地質複雜且多變，施工困難度極高。

蘇澳至東澳段去年初開放通車，其餘路段的隧道陸續貫通趕工中，蘇花改工程僅剩29公里，其中工程最困難的南澳到和平段工程，包含要徑工程的觀音隧道、谷風隧道及其55公尺長的鼓音橋，連結成相當於12.6公里的長隧道，是國內僅次於12.9公里雪山隧道的第二長公路隧道，106年夏天曾發生大抽坍，如今已經克服，是蘇花改整體計畫的最關鍵工程。