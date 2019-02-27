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利卡夢音樂祭228登場 日俄2國際樂壇巨星獻技

2019-02-27 23:34聯合報 記者羅紹平╱即時報導

21屆利卡夢梅之宴音樂祭228在台東縣利嘉國小梅園登場，今年邀請到當代國際古典樂壇兩大巨星日本小提琴家天后庄司紗矢香、俄羅斯鋼琴家王子伊利亞‧拉什科夫斯基同場獻技，228當天，如果你人在台東，今天下午2點千萬別錯過，坐在梅樹下，喝著卑南鄉公所提供的洛神花茶，免費聆賞這場難得戶外音樂饗宴。

由台東GAYA酒店贊助的「卡夢梅之宴音樂祭─GAYA戶外音樂會」，在藝術顧問張中元與國內鋼琴王子陳冠宇力邀下，庄司紗矢香與伊亞‧拉利什科夫斯基難得同場，為今年利卡夢梅之宴音樂祭擔綱演出。

陳冠宇盛讚庄司紗矢香與伊利亞是當代兩位重量級音樂奇才，且為了這次演出，兩人選擇了舒曼的D小調第二號小提琴奏鳴曲作品121等三首，視為古典音樂界難度最高的曲目，要呈現給台灣樂迷。

陳冠宇說，今年的利卡夢音樂祭水準，媲美台灣的國家音樂廳及美國林肯中心規模，庄司紗矢香與伊利亞的演出，也是他們兩人今年在台灣唯一一場聯合演出，熱愛的音樂朋友，228當天下午，千萬千萬不能錯過。

陳冠宇指出，庄司紗矢香被為日本小提琴天后，她4歲學小提琴，16歲就在國際最重要的義大利帕格尼尼小提琴大賽冠軍，也創下這項比賽史上最年輕冠軍得主紀錄，庄司紗矢香從此聞名國際樂壇；伊亞‧拉利什科夫斯基有俄羅斯鋼琴王子美譽，他5歲學鋼琴，6歲開始作曲，8歲與伊爾卡庫茨克室內樂團同台演出，曾獲西班牙哈恩鋼琴大賽及日本、法國等多項國際鋼琴大賽冠軍。

利卡夢梅之宴音樂祭起源於20年前，現已退休的前利嘉國小校長張中元為陶冶學生品性，在20幾年前先是利用中午學生午餐時間，在校園裡播放古典音樂，直到20年前，首度利用學校梅園辦第一屆「利卡夢梅之宴音樂祭」戶外音樂會，讓社區民眾與家長參與，當時就請來陳冠宇擔綱演出， 2002年邀請曾被樂壇喻為「繼莫札特之後最傑出的鋼琴神童」的美國鋼琴第一夫人史蘭‧倩絲卡演出，打響利卡夢梅之宴音樂祭在國內樂壇的知名度，且延續至今。

21屆利卡夢梅之宴音樂祭228下午2點在台東縣利嘉國小梅園登場，今年邀請當代國際...
21屆利卡夢梅之宴音樂祭228下午2點在台東縣利嘉國小梅園登場，今年邀請當代國際古典樂壇兩大巨星日本小提琴家天后庄司紗矢香（左）、俄羅斯鋼琴家王子伊利亞‧拉什科夫斯基同場獻技。記者羅紹平／攝影
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21屆利卡夢梅之宴音樂祭228下午2點在台東縣利嘉國小梅園登場，今年邀請當代國際...
21屆利卡夢梅之宴音樂祭228下午2點在台東縣利嘉國小梅園登場，今年邀請當代國際古典樂壇兩大巨星日本小提琴家天后庄司紗矢香（左）、俄羅斯鋼琴家王子伊利亞‧拉什科夫斯基同場獻技。記者羅紹平／攝影
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今年利卡夢梅之宴音樂祭228當天下午2點在台東縣利嘉國小梅園登場。本報資料照片／...
今年利卡夢梅之宴音樂祭228當天下午2點在台東縣利嘉國小梅園登場。本報資料照片／記者羅紹平攝影
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台東俄羅斯音樂會
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