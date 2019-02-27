銅藻成災翻身變黃金？日本跨海基隆採樣尋求合作

2019-02-27 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



日本秋田縣馬尾藻食品製造業，因近年來日本海域的馬尾藻產量不足，得知台灣海域每年春季都受銅藻「入侵」苦不堪言，透過海洋大學藻類權威陳衍昌教授協助，今天跨海來台實地出海採集銅藻樣本，發現就是他們要的品種，擬尋求漁民的合作，採集後供應成為食品的原料。

市府說，將全力協助促成，一方面可解決漁船的困擾，另方面也可增加漁民的收入，將是一個新產業的發展機會，「跨海結盟讓垃圾變黃金」。

基隆市政府產發處海洋事務科長蔡馥嚀說，銅藻每年隨著洋流自韓國海域南下，約2到5月間出現在台灣周邊海域，但時常伴隨海漂垃圾或常使漁船絞螺旋槳，或大量漂進漁港或潮間帶，造成漁民及漁港、海岸管理者的困擾，每每形成藻災，要耗費人力、成本撈除。

她表示，今天日本業者跨海來台出海採樣，主要是要確定是否是海域的銅藻是否為他們原料的品種，後來發現就是他們想要的銅藻，因下月才是成熟季節，下月會再來一次確認。因此，若能媒合成功，漁民可協助收集銅藻增加收入，並透過本地冷凍倉儲業者協助前處理及冷凍配送，日本的業者也能解決產量不足的問題。另外，也可以減輕環境處理的負擔，多方都受益。

近年來基隆、北海岸、東北角經常有大量銅藻入侵，形成「藻災」，是一種分布在日本、韓國及大陸北方海域常見的溫帶種馬尾藻。

海洋大學台灣藻類資源應用研發中心指出，銅藻在日本是一種食用的藻類，主要生長在溫帶的海域，在每年冬末、春天的時候會大量繁生，生長速度非常快，每年都會出現，只要持續東北季風，風浪比較大，漂浮在北方海域的銅藻就會被東北季風造成的大浪沖上岸。

銅藻可以固碳，富含多醣類，除了有食用的價值之外，還提煉出高經濟價值褐藻醣膠，海大建議有關單位可以在大量銅藻沖上岸前就先在海外撈取處理利用，減少對漁港、漁業的衝擊，也減少對於海岸的汙染。