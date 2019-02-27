影／日本傳家寶 女兒節七層雛偶壇現身宜蘭

2019-02-27 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



看過電視裡，櫻桃小丸子在日本過女兒節、有精緻可愛的小人偶嗎？宜蘭不但欣賞得到，而且是7層豪華版的雛偶壇與人偶。

日本女兒節是3月3日，即將到來，在日本是女生極重要的節日，由媽媽為未婚女兒舉辦，女兒節前即會在家裡擺上一層層精緻木壇，層層擺上不同造型與角色的小人偶，見證日本文化。

有日本企業家感恩台灣在311大地震中，大力援助日本，捐了7層、全套日本女兒節手工擺飾，給宜蘭縣日本友好交流協會，今天首度在宜蘭市光復國小展出，宜蘭縣日本友好交流協會監事會召集人陳秀霞導覽解說。

這座女兒節擺飾純手工，木頭上漆，人偶是陶製，價值300萬到400日幣，光復國小今年創校120周年，早期是日本學校，今年有學生要去日本交流，因此，透過應景節慶，上了一課珍貴的國際文化教育。

「認識日本女兒節是從櫻桃小丸子開始！」光復國小校長陳銘珍以深入淺出方式，引導學生進入這項特殊日本文化氛圍裡，他說，櫻桃小丸子有 一集專門介紹，電視看過，自己也是第一次看到飾，日本沒有兒童節，男生在5月5日鯉魚旗，女兒節是在３月３日，均有其重要文化意義。

陳秀霞則說說，女兒節主要意義是希望女兒平安長大，一輩子不愁吃穿，這是父母的期待，女兒節這套擺飾代表日本傳統技術，像雖然是人偶，但和服就穿12件，每個人表情都不一樣，手勢動作栩栩如生，小小杯子是銅製，人偶是陶瓷，擺飾是漆器，展現精美的傳統工藝。

陳秀霞說，7層的雛偶壇不是每個家戶都可以擺，因為佔空間，房子小擺1層或3層，但如果要擺一定是單數，1、3、5、7，才是吉祥數字，有的一層是用貝殼製的，象徵意義是貝殼為兩個殼合在一起，代表父母希望女兒對愛情是忠貞的，合起就是專一，不會分開。

陳秀霞說，如果出嫁女兒再生女兒，娘家要準備女兒節擺飾，大戶人家都當是傳家寶，沒錢一次買足，就一層一層買，逐層增加，這是日本的國家文化財，完全是手工，女兒節前的2月初或2月中旬找一個好日子、好時辰拿出來擺，但3月3日後就要收起來，不能再擺，否則女兒會嫁不出去。