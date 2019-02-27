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藍營執政讓宜蘭228追思活動更溫馨 主題是「擁抱」

2019-02-27 16:28聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭綠地變藍天，換黨執政後的228紀念活動受到關注，縣政府不但延續前朝照常舉辦，活動細節安排上更貼心。明天上午在宜蘭運動公園舉辦的追思紀念活動，邀請受難者家屬、各界代表共同為受難者追思哀悼，縣長林姿妙會親自獻上象徵溫暖擁抱的圍巾給家屬，演出共四大主軸，最後由與會者點上一盞「暖心燈」走向228紀念物，表達對逝者無限懷念。

宜蘭228追思紀念活動以「擁抱」為主題，包含四大流程，分別是「大地母親」現代詩人徐麗文與大提琴表演、「擁抱的溫度」A Root同根生演奏四月望雨共4首樂曲、「勇氣與力量」悅風舞蹈、「和諧人生(聲)」聲納合唱團演唱有一份愛、相思雨、伊是阮的寶貝、感恩的心等歌曲。

紀念活動最後，縣長陪同家屬參觀二二八紀念物「歷史之澄鏡」，並在16面記載歷史事蹟的玻璃牆前，各點上一盞「暖心燈」，了解相互珍惜的重要。

縣府民政處表示，由縣長親自幫受難家屬披上手工剪裁的棉麻圍巾，象徵疼惜家屬們的心，過往事件的苦難與悲痛轉化為理解、感念與和諧，也期望透過「擁抱」的動作溫暖並點亮家屬心中的思念，進而攜手守護這塊美麗的土地。活動結束後，也首度安排縣長陪同家屬們餐敘，貼心聊聊心中事。

換黨藍營執政後，宜蘭228追思活動更顯得溫馨，今年紀念活動的主題是「擁抱」。 記...
換黨藍營執政後，宜蘭228追思活動更顯得溫馨，今年紀念活動的主題是「擁抱」。 記者戴永華╱攝影
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