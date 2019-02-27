韓國瑜被放鳥 蔡適應：見完面再說中國就來不及打壓

2019-02-27 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



民進黨基隆市立委蔡適應今天上廣播節目時說，高雄市長韓國瑜沒見到吉隆坡市長不是第一次，前年台北市長柯文哲去吉隆坡也沒見到，中國打壓台灣也不是第一次了，除了中央，地方政府的層級也開始打壓，「韓國瑜在還沒見到面之前，就不要說你要見到誰，等見完面再公布，中國就來不及打壓了」。

蔡適應今天上Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》廣播節目，針對韓國瑜訪外行程要見面的人生變「被放鳥」的問題，他受訪時說，吉隆坡是馬來西亞首都，吉隆坡市長為了未來可能到中國訪問順利或其他事情，即便之前口頭答應，也會找個理由說不去了，「除非韓國瑜承認他是中華人民共和國的高雄市長，就可能可以見面」。

蔡適應訪問中還指出，他有特別問過外交部，外交部說當時有先問韓國瑜需要什麼協助，但韓國瑜他們可能會認為現在是小英執政，「外交部現在是小英的人馬」，前陣子國民黨還批評民進黨的用人阻礙外交官的升遷，但現在真正外交官來詢問，要什麼協助及幫忙，他們又非常防備，豈不矛盾？

蔡適應除了談韓國瑜出訪行程外，還表明全力爭取2020年立委連任，他表示，過去3年他向中央爭取很多建設，非常努力扮演立委的角色，讓地方很多重大建設順利執行，與以前國民黨執政不同，他有信心爭取連任。

蔡適應原為基隆市議員，首次轉換跑道就高票選上立委。基隆市有意角逐立委藍綠已有多人表態，爭取黨內初選，民進黨除立委蔡適應爭取連任外，還有前議員陳志成、游祥耀也都有意願；國民黨人選表態的更多，包括國民黨基隆市黨部主委黃希賢、前議長宋瑋莉，議員呂美玲及藍敏煌、前議員韓良圻、移民署前署長謝立功等人。