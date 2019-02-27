節能又賺錢！電器換新補助受歡迎 宜蘭每戶最高1萬9

2019-02-27 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭去年推動家戶節能家電「舊換新」補助大受歡迎，原訂補助800台冰箱，一口氣增至1400台。今年補助又來了，除了冰箱外，還增加冷氣補助，如果搭配申請居家隔熱改善補助，每戶最高可獲1萬9千元補助，節能又可以賺錢。

宜蘭縣今年獲得4千多萬元節能補助經費，去年補助家戶冰箱換新時供不應求，直到截止都還有人排隊申請，非常受歡迎。今年縣環保局擴大補助民眾汰換冰箱、冷氣，即日起受理申請，補助數量為冰箱1500台及冷氣800台，共計補助2300台。

限定「舊換新」，補助新家電必須是具能源局核准登錄「能源效率分級」1或2級之「冰箱」及「冷氣」，每台最高補助3000元，每戶家庭可汰換最多2台冷氣、1台冰箱，合計9000元;另外搭配申請居家隔熱改造補助1萬元，算起來每戶家庭最多可以獲得1萬9千元補助。

節能冷氣每kW補助1000元計算、節流冰箱以有效容積公升數計算每公升10元，補助可回溯至107年12月7日後所購買的產品。縣環保局說，今年申請更是提供許多便民措施，像是發票載明廠牌及型號可免檢附產品保證書、公告日前汰換而沒有舊機照片也可申請、發票可提供影本等，方便民眾申請。

另外，住家如果有西曬高溫的困擾，利用開口通風、隔熱材、綠化、隔熱漆網改善並降低室內溫度，每案補助50%的改造工程費用，最高上限1萬元。