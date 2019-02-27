親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

花蓮高球場老建築 縣府朝珍貴文資方向保護

2019-02-27 16:32中央社 花蓮縣27日電

花東唯一高爾夫球場--花蓮高爾夫球場內一座逾90年的老舊建築，為日治時期所遺留；整座球場內種植百種樹木已成林，宛如植物園。花蓮縣政府表示，將朝文化資產方向進行保護。

花蓮高爾夫球場歷史悠久，建於民國17年，為當時全省僅有兩座十八洞標準高爾夫球場之一，當時稱為「米崙高爾夫球場」，與著名的台灣高爾夫俱樂部（淡水球場）相媲美。

文史工作者葉柏強日前發現前述球場內的老舊建築是約90年前的米崙高爾夫球場招待所，認為極具文化資產潛力，建議花蓮縣文化局保存此棟珍貴的文化資產。

葉柏強今天受訪說，他從收藏的繪葉書「台灣風景明信片」發現，當年米崙高爾夫球場內招待所牆面為鋼筋混泥土結構，屋頂為木構桁架，屋頂原鋪銅瓦。招待所中央有一圓形拱頂，目前已經不見，銅瓦已被鐵皮浪板取代，弧形入口及主要結構體大致保留原貌，具相當的稀有性。

葉柏強說，二次大戰時，招待所被日本軍方徵用為指揮部，球場內建起一座座的碉堡；已故攝影家駱香林曾經遠遠的拍攝過這棟建築，當時圓形拱頂尚存。

建築物線條多用曲線，和當時類似總統府的建築風格十分不同。戰後高爾夫球場俱樂部會員捐樹美化球場，大家捐出各式樹種，數十年後的今天可見球場內大樹成林，宛如植物園，搭配遠方中央山脈，風景優美。

花蓮高爾夫球場土地屬國有財產，管理單位為花蓮縣教育處，105年委外經營。前述老舊建築目前由高仕高爾夫公司承租使用。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，未來如經提報指定或登錄為文化資產，經由公部門挹注行政資源，辦理調查研究闡述其歷史價值、建物特色，再依據調查研究成果辦理規劃設計、修復施工，使老建築風華再現。

建築文化資產文化局
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

藍營執政讓宜蘭228追思活動更溫馨 主題是「擁抱」

2019-02-27 16:28

節能又賺錢！電器換新補助超搶手 宜蘭每戶最高1萬9

2019-02-27 15:36

有豬要賣！三星安農溪畔人氣萌豬一隻賣1千

2019-02-27 14:21

基隆市府發優惠券2000張刺激買氣 買越多折越多

2019-02-27 14:17

228花蓮旅客爆量 警祭出「元首級」交通疏導措施

2019-02-27 13:34

慢！1公里路5支測速照相 基隆中山一、二路陸續啟用

2019-02-27 12:21

台東火車站旅服中心今啟用 全年不打烊中英日三語服務

2019-02-27 10:26

酷當一日國土志工 到無尾港出任務去

2019-02-27 10:02

西漂8年 「藝二代」林得文返鄉創作紙模藝術

2019-02-27 09:19

硬式穴盤耕種 門外漢變有機高手

2019-02-27 00:12

有機農作冠全台 花蓮加把勁推動

2019-02-27 00:07

基隆推郵輪客巴士觀光 規畫水上計程車

2019-02-27 00:06

蟲害遇暖冬提早發生 宜蘭夜蛾啃菜

2019-02-27 00:01

228連假到宜花 這樣走省時省錢

2019-02-26 23:52

嚇人！龜山島淨灘 清出2噸垃圾

2019-02-26 23:50

影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-26 16:51

甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19

宜蘭市公所爭取道路拓寬計畫 盼解決塞車問題

2019-02-26 15:41

寶盛水族遊樂區開發案 環團批：未做珊瑚礁檢測

2019-02-26 14:27

台東金針山賞櫻 警提醒別用衛星導航

2019-02-26 14:23

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

花蓮有機種植面積全國之冠 農糧署盼農戶勇敢轉型

2019-02-26 19:09

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

暖冬宜蘭菜蟲提早蠢動 半夜盜青蔥農民傷腦筋

2019-02-26 12:48
看更多

熱門文章

新竹縣也要「送肉粽」！ 今晚8點生人迴避

2019-02-27 11:50

台南這個路段常有死亡車禍 被戲稱「地府通道」

2019-02-26 18:29

桃園市警察特別福利！ 3月1日起將可放「生日假」

2019-02-26 21:06

廖天隆告別式 嘉市議員幾乎全到送最後一程

2019-02-27 10:05

台中74號中清地下道施工 3月4日到4月30日深夜到清晨封閉

2019-02-27 12:06

228連假來台南 浪漫追花海還能拔蘿蔔

2019-02-27 09:22

台南市輕軌新建有變？ 議員高雄考察財務難負擔

2019-02-26 20:54

基隆市府發優惠券2000張刺激買氣 買越多折越多

2019-02-27 14:17

桃林鐵路變休憩亮點 將打造星光鐵馬道

2019-02-26 23:20

高雄自立陸橋服務42年 二二八起將走入歷史

2019-02-27 08:16

鳳鼻頭軍事遺址文資會勘 城牆和地下坑道曝光

2019-02-26 18:00

竹北「送肉粽」終點只到溪邊遭轟 文興里長：一定送到海邊

2019-02-27 15:52

清境高空觀景步道吸人潮 二期工程預計4月底完工

2019-02-27 08:11

重機車愛好者挺韓國瑜 4月逾2千車友高雄大會師　

2019-02-26 18:20

韓國瑜被放鳥 蔡適應：見完面再公布，中國就來不及打壓

2019-02-27 15:57

桃園市警察休「生日假」 後天上路

2019-02-26 23:44

社子島開發案再惹民怨 居民怒斥「滅村是柯禍」

2019-02-27 11:43

雲林產量青黃不接 蕉價異常低迷農民反彈

2019-02-27 13:24

廠商誤用google街景圖對照 竟劃設出烏龍停車格

2019-02-27 15:14

228連假到宜花 這樣走省時省錢

2019-02-26 23:52

影╱台中后里泰安櫻花季櫻花全開 快來看！

2019-02-27 10:30

台灣女婿用行動拍下最美風景 捐出數百台老相機做公益

2019-02-27 11:19

喜樂時代影城永和比漾店 228開幕看電影1元

2019-02-26 22:54

慢！1公里路5支測速照相 基隆中山一、二路陸續啟用

2019-02-27 12:21

台灣燈會228輸運 留車不留人

2019-02-26 22:57

議員：淡海輕軌3問題 捷局：考慮增雨遮

2019-02-26 23:57

日月潭推即時花況、10秘景 拚遊客回流

2019-02-26 23:48

遊民占住台中火車站 市民投訴

2019-02-26 23:30

228花蓮旅客爆量 警祭出「元首級」交通疏導措施

2019-02-27 13:34

高雄鐵路地下化 自立陸橋將功成身退

2019-02-26 18:00

一手拿槍一手寫詩 高雄24歲警曾得文學獎

2019-02-26 21:54

淡海輕軌春節疏運檢討 侯友宜：不足處228前改善

2019-02-26 23:54

基隆路、松隆路口3月12日起新交管 試辦3個月

2019-02-26 23:50

228連假台68南寮接台15南今晚封 台66入中山高南明天封

2019-02-27 10:14

想幫中興堂找「媽媽」 台體大坦言：場館營運非專業

2019-02-26 23:18

盤商壟斷香蕉？ 農糧署：已移送公平會調查

2019-02-26 23:46

台灣船園區明開幕 黃偉哲宣布台南市民前3月免費入園

2019-02-27 14:25

表演藝術場館營運大不易 台體大想幫「中興堂」找媽

2019-02-26 23:25

火神車友黃上師迷上重機車 連妻子也吃醋

2019-02-27 13:34

影／縮短北捷薪水差距留住人才 鄭文燦：桃捷今年起加薪3%

2019-02-26 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top