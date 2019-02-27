基隆市府發優惠券2000張刺激買氣 買越多折越多

2019-02-27 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府拚經濟，為了讓各地遊客開心暢遊基隆，也推廣基隆商圈及美食，基隆市政府與基隆市形象商圈促進會合作，推出「基隆樂遊趣 好康大Fun送」優惠活動，自明天2月28日至4月30日止，優惠券限量發送2000張，發完為止，歡迎民眾踴躍索取使用。共有24店家，打八折、九折不等，還有的第二杯七折，買越多折越多，市府希望刺激買氣。

市政府產業發展處林處長青海表示，基隆市政府在去年耶誕節至新年期間推出的首波「環港商圈樂遊趣」優惠卷的活動，不僅帶動了商圈消費人潮，也受到廣大民眾的熱烈迴響。因此擴大辦理，在228連假期間前，搶先推出第二波「基隆樂遊趣，好康大Fun送」優惠卷，日期更拉長橫跨2個4天連假，預期能為基隆伴手禮及商圈業者帶來商機，帶動相關產業蓬勃發展，歡迎遊客索取使用，一起來基隆體驗好吃好玩的基隆好康之旅。

此次「基隆樂遊趣 好康大Fun送」優惠活動，共有24家在地店家共同發行，內含基隆十大伴手禮、優質餐廳、文創小物、服飾精品、咖啡飲料、特色小吃、汽車百貨等，各式各樣優惠應有盡有，買越多折越多，滿足所有民眾需求。活動期間自2月28日至4月30日止，優惠券明天起發送，索取地點在基隆市旅遊服務中心與各參與店家索取，限量2000份，歡迎各位一起來體驗美好的基隆購物之旅。

店家有不少優惠，例如朋廚烘焙坊自製商品買5送1，遠東泡泡冰消費即享9折優惠，吳家鼎邊趖消費滿100元現折10元，呵呵咖啡館消費即享9折優惠、2人同行85折優惠，窕婷精品服飾消費享85折優惠、滿千再送馬克杯 ，小義大利咖啡消費內用第二杯7折，幸福旗魚麵線羹消費滿100元送12元燒賣等。

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