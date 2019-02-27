酷當一日國土志工 到無尾港出任務去

2019-02-27 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳鎮無尾港地區毗鄰海岸保安林、無尾港野生動物保護區，當地的無尾港文教促進會、岳明國小師生深具生態保育意識，是林務局推動國土生態綠網計畫中重要的夥伴。

因此，林務局羅東林區管理處國土綠網計畫選定3月16日為「國土綠網行動日」，號召「一日國土護衛隊志工」，就在無尾港地區出任務。

行動日當天結合岳明國小、無尾港文教促進會、港邊社區發展協會等單位，帶領民眾透過植樹造林、環保淨灘、插秧食農教育、濕地賞鳥、海洋劇場，將保育觀念落實在生活中。

同時，會邀請通過綠色保育標章驗證的農民一同參與「綠保市集」，推廣生產與保育間互依互存的重要性，繼而產生認同支持農產品，形成良善的循環，創造在地消費，傳遞永續生活概念。

羅東林區管理處今天指出，活動即日起受理報名，除召募一日國土護衛隊志工100名，並邀請民眾在3月16日一起來參加，當天有任務闖關集章換贈品、贈樹苗。

無尾港文教促進會志工會帶領解說保安林、保護區棲地營造，認識水鳥生態，還可親自動手淨灘。

線上報名網址：https://www.accupass.com/event/1902250340441272886007

詳細訊息請參考報名資訊可上羅東林區管理處網站。如欲深入了解，可電洽(02)7719-2111轉231涂小姐。

羅東林區管理處表示，林務局推動「國土生態綠網計畫」，以保安林、保護區緩衝區，結合食農棲地，讓「森（保安林）—川（新城溪）—里（社區、學校）—海」國土綠網串連下，人與自然和諧共存。