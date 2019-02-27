親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

西漂8年 「藝二代」林得文返鄉創作紙模藝術

2019-02-27 09:19聯合報 記者王燕華╱即時報導

「西漂」8年，「藝二代」林得文在0206大地震後決心返鄉，去年11月回到花蓮，追隨石雕家父親林國鴻的腳步，投身藝術創作，他以藝術結合生活空間的方式，推廣「low-poly（低多邊形）」的紙模藝術，他說，花蓮的本質就是創作，希望讓藝術在花蓮俯拾可得，成為花蓮人生活中的一部分。

林得文從小看著父親創作，耳濡目染下，對美的事物很有熱情，求學時主修商業設計，畢業後在彰化工作，儘管離鄉背井，但他心繫家鄉，更覺得對這片土地有一分使命感，屢次向花蓮縣政府建言如何為花蓮帶來新的創作元素，只為了希望家鄉更美好。

對家鄉的熱愛如此強烈，去年花蓮大地震後，林得文決定回到故鄉，選擇與父親截然不同的創作媒材，以輕巧多變化的紙模展開藝術人生，他的創作主題以動物為主，在他巧手塑造下，鹿、大象、貓咪等動物，展現出各異其趣的可愛姿態。

回鄉3個多月，林得文一邊接案，一邊推廣、教授紙模藝術，也到公共空間「踩點」，找尋與自己理念、風格相符的咖啡店、藝術空間等展出。

他說，紙模看似簡單，創作過程卻有很多「眉角」，不但紙材、膠水的選擇有學問，包括構面、分件、分色等步驟更是複雜，初學者創作一件小物，可能就要3、4個小時，且作品量體愈大，難度愈高；不過，只要紙材選擇得當，保存3、4年，甚至更長時間都不是問題。

林得文與花蓮市鐵道文化園區二館的「斗。宅商社」合作，即日起至3月底舉辦「鐵貳職人聚落─紙模職人個展」，展出多件作品，包括以「斗。宅商社」最知名的兩隻柴犬的紙模創作，造型相當可愛，展出期間每周六有紙模DIY教學。

紙模藝術家林得文作品即日起在花蓮市「斗。宅商社」展出。記者王燕華／攝影
紙模藝術家林得文作品即日起在花蓮市「斗。宅商社」展出。記者王燕華／攝影
分享
紙模藝術家林得文作品即日起在花蓮市「斗。宅商社」展出。記者王燕華／攝影
紙模藝術家林得文作品即日起在花蓮市「斗。宅商社」展出。記者王燕華／攝影
分享
紙模藝術家林得文作品即日起在花蓮市「斗。宅商社」展出。記者王燕華／攝影
紙模藝術家林得文作品即日起在花蓮市「斗。宅商社」展出。記者王燕華／攝影
分享
「西漂」多年返鄉的紙模藝術家林得文（拿麥克風者），作品即日起在花蓮市「斗。宅商社...
「西漂」多年返鄉的紙模藝術家林得文（拿麥克風者），作品即日起在花蓮市「斗。宅商社」展出。記者王燕華／攝影
分享
紙模藝術家林得文作品即日起在花蓮市「斗。宅商社」展出。記者王燕華／攝影
紙模藝術家林得文作品即日起在花蓮市「斗。宅商社」展出。記者王燕華／攝影
分享

地震
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

228連假到宜花 這樣走省時省錢

2019-02-26 23:52

硬式穴盤耕種 門外漢變有機高手

2019-02-27 00:12

有機農作冠全台 花蓮加把勁推動

2019-02-27 00:07

基隆推郵輪客巴士觀光 規畫水上計程車

2019-02-27 00:06

蟲害遇暖冬提早發生 宜蘭夜蛾啃菜

2019-02-27 00:01

嚇人！龜山島淨灘 清出2噸垃圾

2019-02-26 23:50

影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-26 16:51

甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19

宜蘭市公所爭取道路拓寬計畫 盼解決塞車問題

2019-02-26 15:41

寶盛水族遊樂區開發案 環團批：未做珊瑚礁檢測

2019-02-26 14:27

台東金針山賞櫻 警提醒別用衛星導航

2019-02-26 14:23

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

花蓮有機種植面積全國之冠 農糧署盼農戶勇敢轉型

2019-02-26 19:09

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

暖冬宜蘭菜蟲提早蠢動 半夜盜青蔥農民傷腦筋

2019-02-26 12:48

700頁僅200字 環團要求寶盛遊樂區補做珊瑚礁調查

2019-02-26 11:24

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19
看更多

熱門文章

王文淵贊助雲林營養午餐 與小學生共餐讚吃得比我好

2019-02-26 14:08

台南這個路段常有死亡車禍 被戲稱「地府通道」

2019-02-26 18:29

我屏東我驕傲！台灣燈會期間這句話最紅

2019-02-26 16:09

搖滾天團魔力紅來高登台 高雄交通管制

2019-02-26 12:45

桃園市警察特別福利！ 3月1日起將可放「生日假」

2019-02-26 21:06

影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-26 16:51

台南市輕軌新建有變？ 議員高雄考察財務難負擔

2019-02-26 20:54

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

影／車禍化身正能量！26歲老闆每月送出300碗暖心粥

2019-02-26 12:48

影／拚花經濟 八掌溪畔黃花瘋市集

2019-02-26 16:41

鳳鼻頭軍事遺址文資會勘 城牆和地下坑道曝光

2019-02-26 18:00

重機車愛好者挺韓國瑜 4月逾2千車友高雄大會師　

2019-02-26 18:20

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

影／縮短北捷薪水差距留住人才 鄭文燦：桃捷今年起加薪3%

2019-02-26 16:08

想辦法讓司機看到你！大卡車安全教戰守則

2019-02-26 15:05

台灣燈會因應二二八假期疏運壓力 公布最新交通措施

2019-02-26 12:58

屏東縣再傳禽流感！3萬多隻黑羽土雞被撲殺

2019-02-26 10:16

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

高雄自立陸橋服務42年 二二八起將走入歷史

2019-02-27 08:16

這家愛心企業捐不停 又捐弱勢百萬元電動輪椅

2019-02-26 15:53

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

影／最美麗主持人來了！白嘉莉逛花博讚嘆「了不起」

2019-02-26 14:41

甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19

清境高空觀景步道吸人潮 二期工程預計4月底完工

2019-02-27 08:11

土包子延燒 基隆議員藍敏煌送大包子挺韓國瑜

2019-02-26 12:45

給嘉義縣警局按讚！績優員警可免費使用1年車位

2019-02-26 15:23

影／挺土包子韓國瑜 楊文科今送客家菜包

2019-02-26 13:41

高雄鐵路地下化 自立陸橋將功成身退

2019-02-26 18:00

桃園公幼比率大幅拉高 鄭文燦：花很多錢、兼顧品質

2019-02-26 16:23

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09

阿里山林鐵小站十字路 鐵道經濟帶動山村活絡

2019-02-26 14:54

日月潭推即時花況、10秘景 拚遊客回流

2019-02-26 23:48

春神來了！嘉義紫藤花季浪漫花開花下茶席體驗

2019-02-26 14:03

228連假到宜花 這樣走省時省錢

2019-02-26 23:52

影／「老外」眼中的台灣燈會 給人滿滿感動和驚豔

2019-02-26 16:24

3大工程將通車 淡江大橋開工正式「浮」起來

2019-02-26 14:15

表演藝術場館營運大不易 台體大想幫「中興堂」找媽

2019-02-26 23:25

遊民占住台中火車站 市民投訴

2019-02-26 23:30

泰安岩見證社頭發展和多元信仰 不敵歲月和白蟻蛀蝕

2019-02-26 19:13

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top