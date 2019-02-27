西漂8年 「藝二代」林得文返鄉創作紙模藝術

2019-02-27 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



「西漂」8年，「藝二代」林得文在0206大地震後決心返鄉，去年11月回到花蓮，追隨石雕家父親林國鴻的腳步，投身藝術創作，他以藝術結合生活空間的方式，推廣「low-poly（低多邊形）」的紙模藝術，他說，花蓮的本質就是創作，希望讓藝術在花蓮俯拾可得，成為花蓮人生活中的一部分。

林得文從小看著父親創作，耳濡目染下，對美的事物很有熱情，求學時主修商業設計，畢業後在彰化工作，儘管離鄉背井，但他心繫家鄉，更覺得對這片土地有一分使命感，屢次向花蓮縣政府建言如何為花蓮帶來新的創作元素，只為了希望家鄉更美好。

對家鄉的熱愛如此強烈，去年花蓮大地震後，林得文決定回到故鄉，選擇與父親截然不同的創作媒材，以輕巧多變化的紙模展開藝術人生，他的創作主題以動物為主，在他巧手塑造下，鹿、大象、貓咪等動物，展現出各異其趣的可愛姿態。

回鄉3個多月，林得文一邊接案，一邊推廣、教授紙模藝術，也到公共空間「踩點」，找尋與自己理念、風格相符的咖啡店、藝術空間等展出。

他說，紙模看似簡單，創作過程卻有很多「眉角」，不但紙材、膠水的選擇有學問，包括構面、分件、分色等步驟更是複雜，初學者創作一件小物，可能就要3、4個小時，且作品量體愈大，難度愈高；不過，只要紙材選擇得當，保存3、4年，甚至更長時間都不是問題。