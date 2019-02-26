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花蓮有機種植面積全國之冠 農糧署盼農戶勇敢轉型

2019-02-26 19:09聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮擁絕佳空氣、水及土壤等天然環境，加上縣內農戶有機、友善土地意識逐年提高，以及中央、縣府去年祭出多項優惠措施，輔導慣行農戶轉型有機，至今年1月底止，花蓮有機驗證及友善審認面積達到2358公頃，占全國20.6％，高居全國之冠。

慣行農戶轉型到有機耕作後，蔬果產量可能變低，導致收益減少。農糧署東區分署民國104年起與花蓮縣府合作，推動「花蓮縣國中小學童營養午餐供應花蓮在地有機蔬菜」政策，每周在學童營養午餐中加入有機蔬菜，至今已經供應約263噸，除讓花蓮學童吃得健康，也保障有機農戶收入。

農糧署東區分署長陳昌岑表示，慣行農戶使用化學肥料操作，要在短時間內轉型有機，非常困難，而友善耕作農戶剛好介於慣行農戶與有機農戶間，其雖不使用化學肥料，但並沒有經過第三方認證；而有機農戶必須經過土地驗證公司認證。

陳昌岑說，去年起祭出生態獎勵及節省補貼措施；慣行農戶轉型友善耕作農戶、慣行與友善耕作農戶轉型有機農戶，以及有機農戶，每年皆可領取每公頃3萬元獎勵，限前3年；若是慣行農戶轉型友善耕作農戶，也依不同農作物別，給予3萬到5萬補貼，同樣限前3年。

陳昌岑表示，轉型有機農戶驗證過程，還須付一筆最少1萬6000元的有機認證費，去年起中央也補助全國農戶9成有機認證費；縣府農業處長羅文處說，花蓮地區農戶另外享有縣府1成補助；等於花蓮農戶若欲取得有機土地認證，有機認證費為0。

陳昌岑指出，中央為推動設施型農業，輔導蔬果作物由露地栽種，轉型為溫網室設施栽培，去年原補助全國農戶5成溫網室建造費用，考量東部地區溫網造價較高，今年開始提高到6成；另今年也提供16種小型農作機具補助，例如搬運機、割草機、動力噴霧車等，下月起各農戶可到轄內農會申請。

陳昌岑說，東部農產品因運費限制，無法與西部、北部競爭，所以要有差異化，中央、地方才積極力推東部農戶轉型，盼能與其它縣市區隔，而去年《有機農業促進法》通過後，成為推動有機農法源依據，可爭取更多經費輔助轉型。

花蓮區農業改良場長杜麗華說，花蓮有機農業已奠定良好基礎，今年將積極與種苗廠商合作，輔導農戶種植新式蔬菜，供應給大型飯店如遠雄悅來、全聯福利中心、台北花博農民市集等機構，擴大消費族群。

農糧署東區分署長陳昌岑（中）、花蓮縣府農業處長羅文龍（左2）、壽豐鄉農會總幹事黃...
農糧署東區分署長陳昌岑（中）、花蓮縣府農業處長羅文龍（左2）、壽豐鄉農會總幹事黃盛皇（左1）、花蓮區農業改良場長杜麗華（右1）及壽豐鄉青農鄒仁方（右2）力拚花蓮有機農業。記者蔡翼謙／攝影
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