花蓮有機種植面積冠全國 將拓銷擴大消費市場

2019-02-26 18:03 中央社 花蓮縣26日電



花蓮有機種植面積冠全國，農委會花蓮區農業改良場長杜麗華指花蓮有機農業已奠定良好基礎，接著要拓展新行銷通路，包括大型飯店、連鎖商場、農民市集等，擴大消費族群。

「有機農業促進法」去年6月1日公告今年上路，花蓮擁有潔淨的空氣、水源及土壤，給予有機農業有利的發展條件，至今年1月底花蓮縣有機驗證及友善審認面積達到2358公頃，占全國有機及友善驗證面積20.6％。

花蓮縣農業處長羅文龍表示，4年前花蓮有機面積約1100多公頃，主要是農民須負擔有機驗證費用太沉重，縣府給予補助後，花蓮有機耕作面積暴增。

農糧署東區分署長陳昌岑說，花蓮有機農業和西部競爭，多了運輸費用，因此應有差異化。去年有機農業促進法通過，鼓勵更多農民轉型有機或友善農業，獎勵措施包含慣行轉型友善農耕、從友善到有機轉型期，每公頃每年均各有新台幣3萬元生態獎勵金。有機生產須經過第三方驗證，也補貼每公頃3到5萬元；有機驗證費用由政府補助9成、花蓮縣府補助1成。

花蓮縣民國99年起實施免費學校午餐並優先使用本地優良食材，104學年起推行學童營養午餐每週一日食用有機蔬菜，近4年來供應量達263噸。

壽豐鄉青農鄒仁方104年起成為花蓮國中小學童營養午餐有機蔬菜供應菜農之一。他說，他利用奇萊山好土好水，生產優質有機蔬菜，讓學童安心吃。

鄒仁方投入有機栽種4、5年，有機驗證面積達3.85公頃，種植葉菜類及香瓜、哈密瓜、檸檬等果樹。他說摸索改採「硬式穴盤」方式種植，兼顧節省人力與生產品質均一蔬菜，每週供應有機蔬菜最多曾達800公斤。

農糧署去年提供花蓮學童連續吃一個月有機米營養午餐，受惠師生達2萬3000人。縣府表示，今年打算籌辦有機論壇講座，希望更多人重視有機農業。