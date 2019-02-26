親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認了

中油董座換定了！歐嘉瑞3月4日上任

花蓮有機種植面積冠全國 將拓銷擴大消費市場

2019-02-26 18:03中央社 花蓮縣26日電

花蓮有機種植面積冠全國，農委會花蓮區農業改良場長杜麗華指花蓮有機農業已奠定良好基礎，接著要拓展新行銷通路，包括大型飯店、連鎖商場、農民市集等，擴大消費族群。

「有機農業促進法」去年6月1日公告今年上路，花蓮擁有潔淨的空氣、水源及土壤，給予有機農業有利的發展條件，至今年1月底花蓮縣有機驗證及友善審認面積達到2358公頃，占全國有機及友善驗證面積20.6％。

花蓮縣農業處長羅文龍表示，4年前花蓮有機面積約1100多公頃，主要是農民須負擔有機驗證費用太沉重，縣府給予補助後，花蓮有機耕作面積暴增。

農糧署東區分署長陳昌岑說，花蓮有機農業和西部競爭，多了運輸費用，因此應有差異化。去年有機農業促進法通過，鼓勵更多農民轉型有機或友善農業，獎勵措施包含慣行轉型友善農耕、從友善到有機轉型期，每公頃每年均各有新台幣3萬元生態獎勵金。有機生產須經過第三方驗證，也補貼每公頃3到5萬元；有機驗證費用由政府補助9成、花蓮縣府補助1成。

花蓮縣民國99年起實施免費學校午餐並優先使用本地優良食材，104學年起推行學童營養午餐每週一日食用有機蔬菜，近4年來供應量達263噸。

壽豐鄉青農鄒仁方104年起成為花蓮國中小學童營養午餐有機蔬菜供應菜農之一。他說，他利用奇萊山好土好水，生產優質有機蔬菜，讓學童安心吃。

鄒仁方投入有機栽種4、5年，有機驗證面積達3.85公頃，種植葉菜類及香瓜、哈密瓜、檸檬等果樹。他說摸索改採「硬式穴盤」方式種植，兼顧節省人力與生產品質均一蔬菜，每週供應有機蔬菜最多曾達800公斤。

農糧署去年提供花蓮學童連續吃一個月有機米營養午餐，受惠師生達2萬3000人。縣府表示，今年打算籌辦有機論壇講座，希望更多人重視有機農業。

農民營養午餐農糧署
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19

宜蘭市公所爭取道路拓寬計畫 盼解決塞車問題

2019-02-26 15:41

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

寶盛水族遊樂區開發案 環團批：未做珊瑚礁檢測

2019-02-26 14:27

台東金針山賞櫻 警提醒別用衛星導航

2019-02-26 14:23

暖冬宜蘭菜蟲提早蠢動 半夜盜青蔥農民傷腦筋

2019-02-26 12:48

700頁僅200字 環團要求寶盛遊樂區補做珊瑚礁調查

2019-02-26 11:24

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19

王金平訪宜蘭 聲援鐵路高架化

2019-02-26 00:09

3月1、2日…美崙溪畔辦市集 療癒震損身心

2019-02-25 23:16

早年騎機車如今組車隊 福心園捐物資行善

2019-02-25 16:55

太魯閣白楊步道 獲選台灣友善環境特別獎

2019-02-25 12:54

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

不滿盤商壟斷與剝削 蕉農怒：韓國瑜、蔡英文下台

2019-02-25 21:53

王文淵贊助雲林營養午餐 與小學生共餐讚吃得比我好

2019-02-26 14:08

外縣市優惠！下月4日~5月5日 搭貓纜銅板價

2019-02-26 00:12

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

搖滾天團魔力紅來高登台 高雄交通管制

2019-02-26 12:45

怕繁瑣？ 來高雄辦場「私奔婚禮」

2019-02-26 08:11

屏縣議員蔣月惠聲援台大生 喊「台灣中國 一邊一國」

2019-02-25 18:54

高雄車站新站啟用新動線 獨漏機車的進出站動線

2019-02-25 21:55

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

我屏東我驕傲！台灣燈會期間這句話最紅

2019-02-26 16:09

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

影／車禍化身正能量！26歲老闆每月送出300碗暖心粥

2019-02-26 12:48

屏東縣再傳禽流感！3萬多隻黑羽土雞被撲殺

2019-02-26 10:16

「自採30元」節省人力成本 番茄農民努力讓貨出去

2019-02-25 18:19

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

新莊福德宮門面重整 里長：香火更旺

2019-02-25 19:52

影／縮短北捷薪水差距留住人才 鄭文燦：桃捷今年起加薪3%

2019-02-26 16:08

汐止新台五路天橋不再用 預定今年中拆除

2019-02-25 19:51

影／挺土包子韓國瑜 楊文科今送客家菜包

2019-02-26 13:41

影／最美麗主持人來了！白嘉莉逛花博讚嘆「了不起」

2019-02-26 14:41

終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07

土包子延燒 基隆議員藍敏煌送大包子挺韓國瑜

2019-02-26 12:45

台灣燈會因應二二八假期疏運壓力 公布最新交通措施

2019-02-26 12:58

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09

這家愛心企業捐不停 又捐弱勢百萬元電動輪椅

2019-02-26 15:53

王金平訪宜蘭 聲援鐵路高架化

2019-02-26 00:09

龍崎掩埋場 開發案「終止」

2019-02-25 23:51

影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-26 16:51

祕境再度回來了！桃園三民蝙蝠洞228重新開放

2019-02-26 14:00

柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53

大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37

「自採30元」 番茄農努力讓貨出去

2019-02-25 23:18

700頁僅200字 環團要求寶盛遊樂區補做珊瑚礁調查

2019-02-26 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top