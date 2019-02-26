影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-26 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



去年盛世公主遊輪以基隆港為母港，離去時總會唱著「愛之船」和大家說再見，這悠美旋律，讓人驚豔不已，連唱了三個月，有民眾開心說，基隆終於有自己的主打歌。這首懷念的基隆主打歌要回來了，盛世公主號行銷總監陳欣德說，4月15日盛世公主回來，會舉辦一個盛世再臨的歡迎儀式，她的航期到7月20日，愛之船會繼續唱下去。

國際豪華郵輪屬於旗艦級的盛世公主號，前年下水首航基隆港，一現身馬上吸引眾人目光，當時基隆港勤船噴水迎賓，船方鳴笛答禮，卻傳出被基隆市政府以「噪音」開罰，市府後來澄清是誤會一場，只有前往勸導、沒開罰，但還是鬧得沸沸揚揚。

去年盛世公主以基隆港為母港，首航當天有人建議讓愛之船繼續唱下去，陳欣德說，看到大家對這首鳴笛聲的熱烈回響，決定放手讓船長發揮，7月前在基隆港都能聽到盛世公主號唱歌道別。

盛世公主唱了三個月愛之船，這麼與眾不同的鳴笛聲，總讓人豎耳聆聽，或跟著哼唱，插畫家「可樂王」詹振興說，有一年到日本谷中銀座「夕陽階梯」散步，突然整條街道響起關於夕陽的日本童謠，看著夕陽、聽著歌，很有情調；他一直惦記著，當基隆港也響起鳴笛樂音，他驚喜說，「美麗的城市終於有自己的主打歌了」。

大家懷念的主打歌要回來了，盛世公主號行銷總監陳欣德說，4月15日盛世公主回來，會舉辦一個盛世再臨的歡迎儀式，她的航期到7月20日，愛之船會繼續唱下去。