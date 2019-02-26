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高風險家庭嬰兒受虐 花蓮民代擔憂通報黑數

2019-02-26 15:49中央社 花蓮縣26日電

苗栗又傳年輕媽媽溺死男嬰慘劇。花蓮縣議會議長張峻今天表示，法定通報機制難以找出通報黑數，對於從未通報的個案並無預防和解決辦法，凸顯高風險家庭兒少保護問題。

張峻透過新聞稿指出，依兒童及少年福利與權益保障法規定，發生兒少遭遺棄、傷害、虐待情形時，醫事、社會工作、教育、保育、教保服務、警察、司法、移民業務、戶政、村（里）幹事及其他執行兒童及少年福利業務人員，在執行業務時如果知悉，依規定必須立即向主管機關通報，且至遲不得超過24小時，且後續還有分級分類處理、調查等作為。

張峻說，法律規定的通報機制不可謂不完整，但分析近年來發生的兒虐事件後卻發現，兒虐個案幾乎從未有通報紀錄，導致在社政、警政、教育、醫事、戶政等各單位陷入無資料可辦的空白狀態。也因此往往在事件爆發後，才驚覺到處都有未被掌握的高風險家庭個案的恐怖狀況。

張峻指出，負有通報義務的人員涵蓋面雖然相當廣，但高風險家庭多不願意家中問題曝光，對外刻意隱匿、隱藏兒虐情形，導致外界不易知悉內情，造成大眾質疑通報系統失靈的印象。

依花蓮縣政府社會處數據，花蓮縣去年全年兒少保護通報案件數達1350件；另根據花蓮家扶中心統計，歷年服務案例通報來源以學校居多，約占43%，而社區及鄰里通報數量極低。

張峻希望縣府社政單位加強社區宣導工作，讓一般民眾多瞭解兒少保護事件可能發生的徵兆指標，協助民眾增強判斷能力，共同保護花蓮兒童及少年的權益，說不定一個關心的動作，就挽回一條寶貴的生命。(編輯：孫承武)

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