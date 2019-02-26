宜蘭市公所爭取道路拓寬計畫 盼解決塞車問題

2019-02-26 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為了解決道路寬度不足、長期塞車問題，宜蘭市公所與台灣農田水利會取得七張路拓寬計畫支持與土地權，並向宜蘭縣政府爭取經費4315萬元，宜蘭市長江聰淵表示，期盼透過道路拓寬計畫，解決交通問題、也保障用路人安全。

宜蘭市七張路為往返國道高速公路與宜蘭市區必經的行車路線，長期因車流量大且道路寬度不足造成經常性交通阻塞，嚴重影響當地交通，並造成市區道路交通回堵。為了解決七張路長期交通阻塞問題，宜蘭市公所在2015年起，積極與臺灣農田水利會協商，最終取得水利會支持道路拓寬計畫，並提供土地作為道路拓寬用地使用。

宜蘭市公所在取得土地後，積極向宜蘭縣政府爭取宜蘭市七張路道路改善工程，總工程經費為4315萬元，辦理路段由大福路起至環市東路止，全長400公尺，道路寬度由原本7.5米拓寬至12米，並將原有車道改為汽車及機慢車道分流、部分道路側溝進行改善以利路面排水，及台電纜線地下化。