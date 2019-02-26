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宜蘭市公所爭取道路拓寬計畫 盼解決塞車問題

2019-02-26 15:41聯合報 記者江婉儀╱即時報導

為了解決道路寬度不足、長期塞車問題，宜蘭市公所與台灣農田水利會取得七張路拓寬計畫支持與土地權，並向宜蘭縣政府爭取經費4315萬元，宜蘭市長江聰淵表示，期盼透過道路拓寬計畫，解決交通問題、也保障用路人安全。

宜蘭市七張路為往返國道高速公路與宜蘭市區必經的行車路線，長期因車流量大且道路寬度不足造成經常性交通阻塞，嚴重影響當地交通，並造成市區道路交通回堵。為了解決七張路長期交通阻塞問題，宜蘭市公所在2015年起，積極與臺灣農田水利會協商，最終取得水利會支持道路拓寬計畫，並提供土地作為道路拓寬用地使用。

宜蘭市公所在取得土地後，積極向宜蘭縣政府爭取宜蘭市七張路道路改善工程，總工程經費為4315萬元，辦理路段由大福路起至環市東路止，全長400公尺，道路寬度由原本7.5米拓寬至12米，並將原有車道改為汽車及機慢車道分流、部分道路側溝進行改善以利路面排水，及台電纜線地下化。

宜蘭市長江聰淵表示，為了讓市區交通更加順暢，並提升市民用路安全，市公所積極與宜蘭縣政府爭取道路拓寬工程經費改善，並特別感謝臺灣宜蘭農田水利會協助提供土地，作為道路拓寬用地，期待藉由這次的道路拓寬改善工程，解決多年來的交通阻塞問題，並提高道路行車品質，努力打造宜市宜居的生活環境。

為了解決道路寬度不足、長期塞車問題，宜蘭市公所與台灣農田水利會取得七張路拓寬計畫...
為了解決道路寬度不足、長期塞車問題，宜蘭市公所與台灣農田水利會取得七張路拓寬計畫支持與土地權，並向宜蘭縣政府爭取經費4315萬元，宜蘭市長江聰淵表示，期盼透過道路拓寬計畫，解決交通問題、也保障用路人安全。圖／宜蘭市公所提供
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為了解決道路寬度不足、長期塞車問題，宜蘭市公所與台灣農田水利會取得七張路拓寬計畫...
為了解決道路寬度不足、長期塞車問題，宜蘭市公所與台灣農田水利會取得七張路拓寬計畫支持與土地權，並向宜蘭縣政府爭取經費4315萬元，宜蘭市長江聰淵表示，期盼透過道路拓寬計畫，解決交通問題、也保障用路人安全。圖／宜蘭市公所提供
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農田水利會江聰淵塞車
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