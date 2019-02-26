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提教育藍圖被批呼口號 宜蘭教育處長：虛心受教

2019-02-26 12:52聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣政府教育處長王泓翔今日在縣務會議提出未來4年教育藍圖「愛的三次方」，但提出後有人認為是呼口號、天龍國式論述，王泓翔回應，每個人對於教育的批評跟指教，教育處都虛心接受，三次方的構想其實很簡單，希望以支持的力量，鼓勵學校在既有的基礎上發展，未來希望融入雙語化、科技化的元素，讓學校將原有發展的特色，再往上提升。

教育處處長王泓翔提出宜蘭縣教育藍圖「愛的三次方」，提出3核心、3策略、7主軸，3核心為啟發、創新、互動；3策略為賦能、激勵、促進作為；7主軸為雙語、技職、科技、閱讀、美感、自然、體育；讓學生能自主學習，透過生活實踐與在地連結，成為終身學習者。

王泓翔說，之前在中小學校長會議上提過，希望未來宜蘭教育是因地制宜、適性發展來推動，在當天會議中也做了藍圖設計，林縣長是媽媽的角色，設計圖以媽媽的雙手撐起教育藍圖，圖像設計是家的概念，未來希望融入雙語化跟科技化，透過建立實驗模組來推動。

該教育藍圖提出推動可攜式情境英語巡迴教學、全英語課程、發展特色雙語課程模組、舉辦全縣創客日、辦理生涯探索活動、規劃423世界閱讀日、舉辦國際設計教育周、校園農園健檢師、催生全國第一所公辦公營實驗學校等。

宜蘭縣長林姿妙表示，教育是宜蘭縣發展的基礎，藉由雙語化、科技化、實驗課程讓學生適性揚才，她也表示，未來相關活動也需好好規劃。

有媒體提問，教育處提出的教育藍圖被批為天龍國式論述，如果教育處只是呼口號，到頭還還是白忙一場。教育處長王泓翔表示，每個人對於教育的批評跟指教，教育處都虛心接受，三次方的構想其實很簡單，宜蘭未來4年的教育藍圖，希望以支持的力量，鼓勵學校在既有的基礎上發展，未來希望融入雙語化、科技化的元素，讓學校將原有發展的特色，再往上提升。

宜蘭縣教育處長王泓翔提出宜蘭未來教育藍圖，被質疑是天龍國式論述，王泓翔表示，每個...
宜蘭縣教育處長王泓翔提出宜蘭未來教育藍圖，被質疑是天龍國式論述，王泓翔表示，每個人對於教育的批評跟指教，教育處都虛心接受。記者江婉儀／攝影
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