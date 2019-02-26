暖冬宜蘭菜蟲提早蠢動 半夜盜青蔥農民傷腦筋

2019-02-26 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭青蔥等蔬菜有名，但產區重要害蟲除了斜紋夜蛾之外，甜菜夜蛾也會造成危害，孵化的幼蟲藏在蔥管內啃食青蔥，造成經濟損失。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場監測發現，這兩種夜蛾高峰多發生在夏季，但今年有提早發生趨勢，密度，已達警戒標準，發布警訊，提醒菜農防治，不要大意。

花蓮區農業改良場指出，今年初至今，常有攝氏25度以上的高溫，且降雨少，適合蟲害滋生及蔓延，尤其蔬菜常見的斜紋夜蛾和甜菜夜蛾，近日在宜蘭部分地區監測點密度已增高至25隻以上。

改良場指出，斜紋夜蛾一般人稱「黑肚蟲」，幾乎見綠就吃，由於「夜」晚出來「盜」食，白天藏匿看不見蹤跡，因此俗稱夜盜蟲，最讓農民傷腦筋。

改良場提供4種防治方式。

1.大量誘殺雄蟲：懸掛性費洛蒙誘蟲盒於園區外圍，藉由大量誘殺雄蟲，降低雌蟲的交尾機率，壓制夜蛾族群密度。懸掛時距離約50公尺，大面積蔬菜產區若共同懸掛，則防治效果更佳。

2.摘除卵塊：若發現葉背有毛狀卵塊，則摘除葉片，可瞬間清除300到500顆即將孵化的卵粒。

3.蘇力菌防治幼蟲：蘇力菌可有效殺死初齡的夜蛾幼蟲，為對環境安全的微生物製劑，也能與其他殺蟲劑混合施用，省工並降低抗藥性發生，不過，蘇力菌容易被日光分解而降低活性，建議儘量選擇在傍晚日落時施用效果較佳。

4.合理使用農藥：防治夜蛾的藥劑很多，請依作物種類參考植物保護資訊系統(https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/) 推薦藥劑，輪流施用不同作用機制的藥劑，避免產生抗藥性，同時應遵守安全採收期及施用倍數，避免造成農藥殘留問題。