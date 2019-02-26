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暖冬宜蘭菜蟲提早蠢動 半夜盜青蔥農民傷腦筋

2019-02-26 12:48聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭青蔥等蔬菜有名，但產區重要害蟲除了斜紋夜蛾之外，甜菜夜蛾也會造成危害，孵化的幼蟲藏在蔥管內啃食青蔥，造成經濟損失。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場監測發現，這兩種夜蛾高峰多發生在夏季，但今年有提早發生趨勢，密度，已達警戒標準，發布警訊，提醒菜農防治，不要大意。

花蓮區農業改良場指出，今年初至今，常有攝氏25度以上的高溫，且降雨少，適合蟲害滋生及蔓延，尤其蔬菜常見的斜紋夜蛾和甜菜夜蛾，近日在宜蘭部分地區監測點密度已增高至25隻以上。

改良場指出，斜紋夜蛾一般人稱「黑肚蟲」，幾乎見綠就吃，由於「夜」晚出來「盜」食，白天藏匿看不見蹤跡，因此俗稱夜盜蟲，最讓農民傷腦筋。

改良場提供4種防治方式。

1.大量誘殺雄蟲：懸掛性費洛蒙誘蟲盒於園區外圍，藉由大量誘殺雄蟲，降低雌蟲的交尾機率，壓制夜蛾族群密度。懸掛時距離約50公尺，大面積蔬菜產區若共同懸掛，則防治效果更佳。

2.摘除卵塊：若發現葉背有毛狀卵塊，則摘除葉片，可瞬間清除300到500顆即將孵化的卵粒。

3.蘇力菌防治幼蟲：蘇力菌可有效殺死初齡的夜蛾幼蟲，為對環境安全的微生物製劑，也能與其他殺蟲劑混合施用，省工並降低抗藥性發生，不過，蘇力菌容易被日光分解而降低活性，建議儘量選擇在傍晚日落時施用效果較佳。

4.合理使用農藥：防治夜蛾的藥劑很多，請依作物種類參考植物保護資訊系統(https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/) 推薦藥劑，輪流施用不同作用機制的藥劑，避免產生抗藥性，同時應遵守安全採收期及施用倍數，避免造成農藥殘留問題。

花蓮區農業改良場作物環境課植物保護研究室提供病蟲害防治技術或藥劑使用諮詢，電話（03）8521108轉3603。

宜蘭青蔥等蔬菜有名，但產區重要害蟲除了斜紋夜蛾之外，甜菜夜蛾也會造成危害，孵化的...
宜蘭青蔥等蔬菜有名，但產區重要害蟲除了斜紋夜蛾之外，甜菜夜蛾也會造成危害，孵化的幼蟲藏在蔥管內啃食青蔥，造成經濟損失。圖／行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供
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甜菜夜蛾啃食青蔥。／行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供
甜菜夜蛾啃食青蔥。／行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供
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