700頁僅200字 環團要求寶盛遊樂區補做珊瑚礁調查

2019-02-26 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



位於台東基翬海岸的開發案「寶盛水族生態遊樂區」預計近日動工，地球公民基金會指該開發案的環評未依規範進行珊瑚礁監測，一旦開發，可能破壞基翬海岸的珊瑚礁，呼籲環保署應補做珊瑚礁調查。記者林良齊／攝影 分享 facebook 位於台東基翬海岸的開發案「寶盛水族生態遊樂區」預計近日動工，地球公民基金會指該開發案的環評未依規範進行珊瑚礁監測，一旦開發，可能破壞基翬海岸的珊瑚礁，呼籲環保署應補做珊瑚礁調查。

地球公民基金會表示，寶盛的環評在94年送件、98年通過，而環保署在96年公告的「海洋生態評估技術規範」則要求應針對珊瑚礁做監測，但寶盛逾700頁的報告中，對珊瑚礁的生態僅提及200字。

長期在東海岸調查的環境資訊協會秘書長陳瑞賓說，2017年曾調查到當地活珊瑚覆蓋率逾5成，顯示該地條件得天獨厚，達國際珊瑚礁體檢基金會的「優良」標準；今年2月的數據也顯示，此處活珊瑚覆蓋率逾4成，達「一般」的水準。

出席的中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，基翬一旦開發，就會像西海岸的許多案子一樣，致泥沙覆蓋珊瑚礁、營養源流入海中造成藻類增生；藻類將與珊瑚礁競爭，最後珊瑚礁就會漸漸白化，這樣的情況將難以復原。

陳昭倫強調，雖然寶盛案業者強調會回收廢水澆灌，但西海岸也有業者全回收再澆灌，但珊瑚礁是多孔隙，廢水將順著孔隙流出，造成藻類增生。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅呼籲，環保署應依環評法18條要求開發單位提出「環境影響調查報告」，補作珊瑚礁調查；也呼籲營建署、海保署等海岸權責單位盡速建立制度；原民會也要釐清，該案是否應徵得部落會議同意。