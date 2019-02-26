過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



創世基金會基隆分院平時接獲不少愛心捐贈物資，但統計發現有2到3成的物資不堪使用。圖／創世基金會基隆分院提供 分享 facebook 創世基金會基隆分院平時接獲不少愛心捐贈物資，但統計發現有2到3成的物資不堪使用，如穿過的內衣褲、泛黃的衛生衣、破裂的玻璃杯及破損的家電等，甚至還有過期3年的洗髮乳，光篩選就耗費許多時間，還需額外支出處理無法再利用或回收的物資，呼籲民眾捐贈全新、九成新或未過期物資，避免愛心變了調。

「小姐，我家有些用不到的東西，想捐給你們」，創世基金會基隆分院公關王郁文說，每每創世接到這類電話都非常雀躍，將載回的物資逐一分類，除提供院內使用，也會透過愛心市集設攤義賣，為植物人募集尿布及管罐奶粉經費，不論新舊對創世基金會都是格外珍惜的資源。

但是整理過程中，時常發現許多不堪使用的物資，如穿過的內衣褲、泛黃的衛生衣、破裂的玻璃杯、過期洗髮乳及破損的家電等，光篩選就耗費許多時間，有時還需額外支出，處理無法再利用或回收的物資。

王郁文表示，曾收到整批過期的洗髮乳、沐浴乳，當下一拆封發現已過期3年，讓義工都傻眼，無法使用也無法回收，就只能丟棄，捐贈人可能是沒有注意時間，並非刻意捐過期物資；也曾收過壞掉的電器，完全無法啟動，因此不能義賣使用。義工在整理時都還得花不少時間測試、整理。

王郁文說，平時有很多義工來幫忙，有學生團體、阿兵哥、社區媽媽及定期來的義工等，都會很熱心的幫忙整理捐贈物資，不然倉庫會塞爆，過年前就收到很多批捐贈物資，有三成都是不堪使用，平時也經常收到無法使用的二手物，造成負擔。