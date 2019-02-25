學測成績公布東女最高71級分 東中最高73級分

2019-02-25 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



今年108學年度大學入學學測成績公布，台東女中學生王媮芊等5人、台東高中林家弘等4人表現最亮眼，東女校長曹學仁、東中校長蔡美瑤均表示，未來會依學生個性與特質等，優勢選填，輔導學生找到最合適的校系。

台東女中王媮芊71級分、吳宇晴70級分、呂欣芸70級，3人都考5科，至於周欣潔58級分、高玉馨57級分，2人只考4科，未考社會科；5人都說，讀書很隨性，累了就休息，但只要坐在書桌前，或在課堂上就很認真，且勤快演算數學等各科習題。

台東高中林家弘73級分、吳紹睿71級分，兩人都考5科，兩人都想選讀電機系，其中吳紹睿去年12月就以特殊選才管道錄取台大電機系，為了陪同學，每天放學後自動留在教室複習到晚上9點多才回家，且陪同學參加學測，也考了71級分。

東中學生溫瑞康56級分，他未考社會，只考國英數與自然4科，至於廖睿辰54級分，只考國英數與社會，未考自然；兩人也有定見，廖睿辰想攻讀法律，溫瑞康想讀農經或藥學系。蔡美瑤說，不論學生成績如何，只要努力，就值得肯定。