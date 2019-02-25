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花蓮市老屋活化 青年移居駐點創作

2019-02-25 20:08中央社 花蓮縣25日電

花蓮市公所活化老屋，辦理青年移住活化試辦計畫，吸引青年返鄉及人才移居，來自桃園市及新北市的游家榕、林儀珍的工作團隊駐點介壽眷村，創作影片和皮革工藝等。

介壽新村是花蓮市10個眷村中，唯一還能見到原有建築群的村落。這裡原是日本軍官住宅，二戰後安置洪水災民和撤退的空軍家眷，四排獨棟日式平房容納近百戶人家，至今仍有30多戶居住，聚落建築頗具風情。

花蓮市長魏嘉賢今天前往介壽眷村，了解市有廳舍青年移住活化試辦計畫執行情形，參與這項計畫的游家榕與林儀珍所屬的工作團隊也分享她們入住後與社區互動的心情。

魏嘉賢表示，感謝營建署支持花蓮市活化計畫，核撥經費將眷村建物修繕，去年辦理青年移住活化試辦計畫，第一階段有14人投件申請，經專案小組書面審查後，最後由來自桃園市及新北市的游家榕、林儀珍所屬的工作團隊獲得錄取。

魏嘉賢指出，許多年輕人喜歡花蓮的創作環境，未來將向花東基金或前瞻計畫申請經費，期盼讓老舊社區有不一樣的風貌呈現，也透過青年移住的活化計畫，進一步與社區融合和集思廣益，共創可發展的潛能。

游家榕為台灣大學政治學系畢業，曾前往荷蘭就讀研究所，曾參加台灣國際紀錄片影展的志工團隊，到宜蘭拍攝紀錄短片，記錄青年下鄉的故事，參與青年發展署壯遊計畫，以「再見‧記憶：粧佛新紀元」作品獲得106年教育部感動地圖計畫的優勝。游家榕說，她希望能透過訪談、田野調查與文獻回顧，整理花蓮眷村及介壽眷村的歷史、文化與空間命題，做為眷舍場域再創造計畫的參考資料。

林儀珍曾任花蓮高商、花蓮高工代課美術老師，創立個人品牌「珍皮」皮革工藝工作室，她說，花蓮是她第二個故鄉，想以自己所長在花蓮做更多有益的事。她還成立「FB女子宅好生活」及IG「女子宅」的粉絲專頁，行銷介壽眷村的特色，創作融合在地文化的圖像表現。

眷村魏嘉賢
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