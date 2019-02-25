親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
終結放榜文發酵
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

影／成功國小通學步道改造成功 林右昌：跑道要換五彩顏色

2019-02-25 16:30聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市成功國小周邊的通學步道改善完畢，接下來將把校園操場跑道換五彩繽紛顏色，市長林右昌今天前往會勘，他說，他上任以來積極推動「以校園為核心」的環境改善計畫，一併解決校園空間及周邊老舊社區的環境問題，成功國小的成功經驗未來也將複製到其他老舊社區。

林右昌說，獅球五里是基隆市發展較早的地區，不僅公共設施老舊，人口高齡化的情況也非常嚴重，因此市府特別選定這裡作為試辦點，以成功國小作為中心，結合周邊社區環境一併進行改善。

之前高速公路橋下空間已改為籃球場、老人休憩空間，成為市區非常重要的休閒活動場所，旁邊的教師宿舍也改造為小公園，成功陸橋下攤販遷移後，橋下空間完成美化，夜間也有充分照明。

市府工務處推動的成功國小通學步道工程，把校園圍牆拆除，讓學校內外空間串接起來，讓學校原本比較陰暗的感覺釋放出來，也讓周邊居民及師生發現成功國小變得寬闊、明亮許多。

接著市府將著手進行操場跑道鋪面工程，將原本單一顏色的跑道要改為五彩繽紛顏色，操場跑道鋪面工程完成以後，以校園為核心的環境改造計畫便大功告成，這是基隆市很重要的空間跟都市改造案例，未來也會推展到其他的老舊社區，一併解決校園空間及周邊老舊社區的環境問題。

基隆市成功國小周邊的通學步道改善完畢，接下來將把校園操場跑道換五彩繽紛顏色。記者...
基隆市成功國小周邊的通學步道改善完畢，接下來將把校園操場跑道換五彩繽紛顏色。記者吳淑君／翻攝
分享
林右昌說，他上任以來積極推動「以校園為核心」的環境改善計畫，一併解決校園空間及周...
林右昌說，他上任以來積極推動「以校園為核心」的環境改善計畫，一併解決校園空間及周邊老舊社區的環境問題，成功國小的成功經驗未來也將複製到其他老舊社區。記者吳淑君／攝影
分享
基隆市成功國小周邊的通學步道改善完畢，接下來將把校園操場跑道換五彩繽紛顏色。記者...
基隆市成功國小周邊的通學步道改善完畢，接下來將把校園操場跑道換五彩繽紛顏色。記者吳淑君／攝影
分享
基隆市成功國小周邊的通學步道改善完畢，接下來將把校園操場跑道換五彩繽紛顏色，市長...
基隆市成功國小周邊的通學步道改善完畢，接下來將把校園操場跑道換五彩繽紛顏色，市長林右昌今天前往會勘。圖／基隆市政府提供
分享

基隆林右昌高齡化
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

這本書最受國中生歡迎 高雄上學年度有4千人看過

2019-02-25 00:02

明台高中設寵物經營科 3年免學雜費

2019-02-24 23:02

造舟追夢 澎湖鎮海國中師生啟航

2019-02-24 22:32

興華國小學生帶領 蔡英文完成動畫處女座

2019-02-24 19:25

雲林「米香之校」小農夫 教喜憨天使學種無毒稻

2019-02-23 20:28

這位校長穿短褲上班 只因學生問了這個問題

2019-02-23 11:47

校長與神祕女子星巴克門口約會 來去匆匆都為偏鄉孩子

2019-02-22 19:58

陽明大學援助偏鄉 捐花蓮500組課桌椅

2019-02-22 16:14

資源共享 台中明道中學與中山醫大簽策略聯盟

2019-02-22 16:13

最高學歷國中的企業家校友 慨捐200萬助母校

2019-02-21 16:38

醒吾高中積欠勞健保費 校舍遭查封

2019-02-21 00:31

國中小主任甄選降門檻 教師：行政繁瑣沒解決

2019-02-20 23:42

國中小甄選主任 投縣只口試、免筆試

2019-02-20 23:36

醒吾高中遭查封 教團：農曆年前就察覺事態嚴重

2019-02-20 20:36

醒吾高中欠薪、欠勞健保 教育局：恐聲請解散董事會

2019-02-20 17:45

醒吾中學積欠勞健保遭查封 執行署官員強制執行

2019-02-20 17:22

醒吾高中積欠勞健保376萬遭查封 校方：不影響受教權

2019-02-20 17:21

嘉中英文試卷事件 顏擇雅：講學自由不是讓老師自己爽

2019-02-20 11:55

英文考題惹議 嘉中老師道歉

2019-02-19 23:30

不適任老師不解聘 人本、家長會：太讓人不平了！

2019-02-19 22:20

蔡英文不只用焦糖哥哥造句 還到他臉書留言

2019-02-19 20:09

少子衝擊各地裁校減班 桃園增設原住民高中

2019-02-19 19:26

小英幽默化解考題風波 嘉中校長：謝謝總統包容

2019-02-19 19:23

英文考題Tsai-englishit惹議 律師指這才是重點

2019-02-19 18:29

嘉中英文考題惹議 綠委：出題老師根本不適任

2019-02-19 16:55

代理專輔老師擺爛怠惰 人本轟不適任行為屬實竟未解聘

2019-02-19 16:33

蔡英文回應嘉中英文試卷 網友讚：有高度

2019-02-19 16:28

北北基桃宜 私立國中人數、班級數對照表

2019-02-19 16:17

總統臉書藉英文教學 幽了英文試題事件一默

2019-02-19 15:44

出題辱總統？府：總統不以為意 老師不必放在心上

2019-02-19 15:30

苗栗籌建新港高中喊停 改為多功能運動區

2019-02-19 14:01

澎湖鳥嶼國小 以章魚為主角獲教學卓越

2019-02-19 13:13

停辦高中職鑽巧門 教部修法最慢3年要清算

2019-02-19 12:29

新港高中沒錢不建了！土地規畫作多功能運動公園

2019-02-19 11:57

高中職停招18年未解散 教團批教部怠惰

2019-02-19 11:52

學校停招近18年變「鬼屋」 法令不完備至今未清算

2019-02-19 11:05

羞辱蔡總統？英文考題Tsai-englishit惹議 嘉中老師道歉

2019-02-19 10:56

樂團不用再借鼓！竹崎高中獲贈20萬購國樂大鼓

2019-02-19 09:17

教師帶學生訪鄭南榕館考績變乙 偕家長赴教部陳情

2019-02-16 17:51
看更多

熱門文章

學測成績25日9點公布 查詢網址看這裡

2019-02-25 09:03

大學學測單科滿級分人數／數學創歷史新高 社會腰斬

2019-02-25 10:35

學測成績公布 他三年前會考狀元如今再考滿級分

2019-02-25 10:33

大學志願怎麼填 專家：選系也選校

2019-02-24 19:34

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

2019-02-25 14:11

學測放榜考科少同分多 台中一中：考生壓力更大

2019-02-25 11:19

學測國文作文 12年來首度有考生滿分

2019-02-25 11:24

學測數自頂標級分提升 數學7782人獲15級分

2019-02-25 10:42

學測成績4科4組合 國英數自595人滿級分最多

2019-02-25 10:46

醫學、牙醫系 估4科59級有機會過第一關篩選

2019-02-25 13:45

打破城鄉差距 苗栗、建臺高中成績亮眼

2019-02-25 12:22

一、二、三類組熱門科系 學測預測落點出爐

2019-02-25 13:39

升學名校要終結放榜新聞 社區高中、地方看法不同

2019-02-24 17:00

新興高中學測歷年新高 陳子頎滿級分最優

2019-02-25 12:25

學測新制5選4 補教建議選志願要「保守更保守」

2019-02-25 13:19

嘉中學測四科滿級分22人

2019-02-25 10:02

陸籍單親媽清潔工盼子回饋社會 學測滿分立志行醫

2019-02-25 11:39

台大醫科恐400人搶50名額 二階「化學實作」成關鍵

2019-02-25 15:40

學測成績公布 師：發現自己比較重要

2019-02-25 13:26

終結放榜新聞 雄中校長支持卻未簽署原因是這個

2019-02-24 19:30

終結放榜新聞之後呢？張善政：教育部可以做更多

2019-02-25 08:15

學測放榜！ 他用嘴巴寫作文成花蓮驕傲

2019-02-25 12:38

學測成績公布 補教預估各類組熱門科系落點

2019-02-25 13:56

學測成績今出爐 蘭陽女中不發布放榜新聞

2019-02-25 10:29

中一中學生洪兆志74級分 好成績把獎學金捐公益

2019-02-25 12:53

這本書最受國中生歡迎 高雄上學年度有4千人看過

2019-02-25 00:02

嘉女4科滿級分4人 已有6名準大學生

2019-02-25 14:51

逛大學博覽會 多數學生前途茫茫

2019-02-24 22:36

「公布優異表現校方該做」 終結放榜新聞各校反應不一

2019-02-25 00:04

學測開放查成績 高中老師教你怎麼看累計組合人數

2019-02-25 15:47

學測成績公布 國文前、頂標同級分

2019-02-25 15:33

桃95生捨明星高中選復旦 3年後99%學測頂標兩人滿級分

2019-02-25 15:33

南部發起拒絕放榜新聞行動 今放榜各校超低調

2019-02-25 14:17

屏東唯一 陸興中學張皓考出75級分

2019-02-25 14:44

學測成績公布 27日起複查

2019-02-25 00:04

學測放榜！林宇軒戽斗選牙醫 陳亮妤多重障礙選電機

2019-02-25 15:32

跳脫學測高分迷思 他們沒考學測也唸到理想學校

2019-02-25 16:31

屏女兩位同班同學雙雙考出4科滿級分 未來都想當醫生

2019-02-25 15:42

影／捨台北明星高中 大學學測基隆榜首是她

2019-02-25 16:31

他們登百岳、練合唱或下圍棋 學測拿滿級分

2019-02-25 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top