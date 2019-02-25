影／成功國小通學步道改造成功 林右昌：跑道要換五彩顏色

2019-02-25 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市成功國小周邊的通學步道改善完畢，接下來將把校園操場跑道換五彩繽紛顏色，市長林右昌今天前往會勘，他說，他上任以來積極推動「以校園為核心」的環境改善計畫，一併解決校園空間及周邊老舊社區的環境問題，成功國小的成功經驗未來也將複製到其他老舊社區。

林右昌說，獅球五里是基隆市發展較早的地區，不僅公共設施老舊，人口高齡化的情況也非常嚴重，因此市府特別選定這裡作為試辦點，以成功國小作為中心，結合周邊社區環境一併進行改善。

之前高速公路橋下空間已改為籃球場、老人休憩空間，成為市區非常重要的休閒活動場所，旁邊的教師宿舍也改造為小公園，成功陸橋下攤販遷移後，橋下空間完成美化，夜間也有充分照明。

市府工務處推動的成功國小通學步道工程，把校園圍牆拆除，讓學校內外空間串接起來，讓學校原本比較陰暗的感覺釋放出來，也讓周邊居民及師生發現成功國小變得寬闊、明亮許多。