犧牲假期長途跋涉200公里 仁醫偏鄉義診

2019-02-25 13:18 中央社 台東縣25日電



偏鄉醫療資源缺乏，花蓮慈濟醫院醫療人員利用23日、24日兩天假日搭車200公里，到台東縣金峰鄉賓茂村為鄰近地區民眾提供義診服務，慈濟志工也在現場義剪。

慈濟基金會今天表示，東區慈濟人醫會長年結合慈濟志工舉辦義診服務，走進醫療資源不足的無醫村或部落與行動不便者的家裡，這群有愛心、願回饋社會的醫界人士，開啟另一個管道貢獻所長。

台東縣倚山傍海、氣候宜人，但部分鄉鎮因醫療資源不足，許多民眾往往等到病痛無法忍才到市區就醫。2月23日、24日兩天，東區慈濟人醫會的花蓮慈濟醫院副院長許文林帶隊，包含醫師、護理師、藥劑師、牙醫助理等，利用兩天假日前往台東縣金峰鄉賓茂村，為鄰近的太麻里鄉、金峰鄉民眾義診。

許文林表示，東部地區幅員廣，東區慈濟人醫會每個月排1至2次義診，為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣醫療資源少的地方民眾服務，這些地方比較缺乏眼科、牙科、中醫科等科別醫療資源。

當地民眾多因務農、從事搬重物等勞務工作而關節疼痛、脊椎不適，許多民眾因要到市區求診距離遠，大多痛到不行才就診。當民眾得知慈濟人醫會有提供骨科、中醫科義診，口耳相傳前來看診。

骨科醫師葉光庭表示，從病徵上發現許多民眾真的很會忍，一定是痛到不行才就醫。中醫科醫師邱少君細心為病人把脈，也教導年長者如何在家做復健運動，遇到需要以原住民語溝通的年長者，由當地慈濟志工協助翻譯，耐心提醒。

許文林表示，前來就診的民眾多以高血壓等慢性病居多，或是獨居長者沒有人提醒按時服藥。都由醫師進行衛教、宣導。

牙科部分熱鬧不已，因為有一群小朋友排排坐等著看牙。小孩子們對看牙都心生畏懼，甚至會大哭，牙科醫師李彝邦耐心安撫，仔細檢查，並為小朋友們的牙齒塗氟預防蛀牙，最後還讓小朋友開心地露出牙齒跟醫師合照。