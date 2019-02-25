親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

太魯閣白楊步道 獲選台灣友善環境特別獎

2019-02-25 12:54中央社 花蓮縣25日電

花蓮太魯閣公園白楊步道沿途景色優美。 聯合報系資料照／記者王燕華攝影
花蓮太魯閣公園白楊步道沿途景色優美。 聯合報系資料照／記者王燕華攝影
分享
太魯閣國家公園白楊步道經過書面及專家現地考察兩階段評審後，獲選第6屆台灣景觀大賞「友善環境特別獎」。太管處表示，獲獎是肯定國家公園自然步道的管理，歡迎民眾造訪。

台灣景觀大賞主要表揚傑出台灣景觀作品對國家社會的貢獻，並協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞，期許與國際接軌；由中華民國景觀學會主辦，共分7大類公開甄選，太魯閣國家公園管理處以白楊步道報名參賽，獲選風景遊憩類友善環境特別獎。

太管處副處長張登文今天表示，白楊步道鄰近天祥，是民國70年代為開發立霧溪水力發電計畫而興建的施工道路，民國75年太魯閣國家公園成立後，將這段施工道路整建為步道，如今是太魯閣國家公園景觀型步道。

白楊步道路面寬闊平緩，適合各年齡層造訪。白楊瀑布、水簾洞、峽谷急流及豐富的生態都是步道最大的特色，長期以來是國內外遊客喜歡遊覽的熱門景點。

張登文指出，為提供民眾更優質的自然體驗環境，107年著手改善白楊步道設施，打造成兼顧對人及環境友善的步道。步道路面夠寬，因此選定前半段安全性較高的路段，採水泥路面及一般路面並行，水泥路面適於推行輪椅及嬰兒車，使嬰幼兒及行動不便的遊客都可由同行者協助親近自然，享受自然之美。

步道全程有8座隧道，隧道多處設有扶手欄杆，輔助遊客通行。部分隧道於轉彎處設有按壓式太陽能照明燈，兼顧遊客需求與減少干擾隧道中棲息的蝙蝠。加強步道安全增設護欄，並於裸露岩壁或乾溪溝等有落石風險路段，採用掛網或設置防落石柵等設施攔阻落石。

此外，步道沿線各項設施，包括護欄、觀景平臺、吊橋、休憩座椅等，均依國家公園設施輕量化的理念設置，使人為設施儘量融入自然。沿途設置導覽及解說牌示，另於解說牌上QR Code連結行動解說員解說影片，加強解說服務，深化遊客步道體驗。

太魯閣國家公園
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

【即時短評】放生常演變生態浩劫 棄養更可能反噬人類

2019-02-25 09:06

隨意放生台東首祭濕保法開罰 用野動法將是數倍代價

2019-02-25 09:06

花蓮5天4夜免費部落行抽獎 想體驗阿美族文化快來

2019-02-25 07:29

家扶寄養家長屆齡退休 分享參與弱勢童人生的感動

2019-02-25 07:28

宜蘭鐵路高架新要點重提評估 「負擔少40億」

2019-02-25 00:15

全國客家日 4歲童秀標準發音

2019-02-24 23:32

慢跑撿垃圾 大雨澆不熄熱情

2019-02-24 23:31

「滿滿的愛改變孩子」 寄養爸媽獲表揚

2019-02-24 23:18

星期人物／素人從政 超嫂蔡金惠一戰而勝

2019-02-24 23:14

中央允補助6千餘萬 花蓮將打造5座廚餘堆肥廠

2019-02-24 23:09

鐵路高架縣府要配合100多億 窮宜蘭「錢從哪裡來？」

2019-02-24 21:54

自強國中籃球隊闖進8強 花蓮麵店幫「補身體」盼爭光

2019-02-24 21:03

中橫10天4坍方 花蓮議長發聲：道路不安全等於沒有道路

2019-02-24 19:20

花蓮斥資逾6千萬 打造5座廚餘堆肥廠

2019-02-24 18:08

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

土水師傅鞋髒不敢進超商 女店員暖心舉動讓客人險掉淚

2019-02-24 16:23

彰化沒百貨公司 家樂福便利購開不到3年也傳歇業

2019-02-24 14:47

直播／台北燈節踩街風雨無阻 民眾撐傘等候東京迪士尼

2019-02-24 14:58

夫婦買下廢棄老診所開店 花千萬只求留住有故事的地方

2019-02-25 07:40

「永福樓」最後一晚 政界人士品嚐老滋味

2019-02-24 20:47

中橫10天4坍方 花蓮議長發聲：道路不安全等於沒有道路

2019-02-24 19:20

黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 08:09

米奇米妮冒雨遊行 台北燈節氣氛歡樂

2019-02-24 16:28

影／最美麗主持人白嘉莉 回台替台中花博代言

2019-02-24 19:26

鐵路高架縣府要配合100多億 窮宜蘭「錢從哪裡來？」

2019-02-24 21:54

中市建設局今動工 串聯逢甲夜市與水湳經貿兩大亮點

2019-02-24 15:20

桃市首棟社會住宅開放申請 才3天600人遞件

2019-02-24 17:52

不讓高雄韓國瑜專美 嘉義縣水果周三出口香港

2019-02-24 18:33

元宵天燈節結束 新北近200人冒雨清天燈殘骸

2019-02-24 15:17

高雄農漁產品今早運抵平潭 3小時通關運往各地

2019-02-24 20:53

新北貢寮創生有成駐地小店一家家開 將延伸到雙溪

2019-02-24 17:38

台北燈節大雨中閉幕 3月公布2020地點

2019-02-24 21:02

陸插畫家情定台灣郎 甘願為愛改變

2019-02-24 14:57

踩街嘉年華遊行 迪士尼米奇、舞者熱舞

2019-02-24 16:30

國1銜接台74交流道 拚今年動工

2019-02-24 23:27

斥資30億 麗寶將設埔里遊樂區

2019-02-24 23:02

花蓮5天4夜免費部落行抽獎 想體驗阿美族文化快來

2019-02-25 07:29

遊客看過來！ 美濃永安老街文創商店林立

2019-02-24 19:46

大一時探索228 翁章梁：開啟生命的靈動

2019-02-25 00:06

台灣燈會爆人潮 屏縣府籲避開尖峰離園時間

2019-02-24 15:57

3000玻璃瓶打造「恆春風巢」 8月將到丹麥參展

2019-02-24 17:10

影／台北燈節踩街 迪士尼米奇米妮雨中熱舞

2019-02-24 19:14

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 10:31

【即時短評】放生常演變生態浩劫 棄養更可能反噬人類

2019-02-25 09:06

「味覺．法國」盛宴 基隆將首度上菜

2019-02-25 00:21

自強國中籃球隊闖進8強 花蓮麵店幫「補身體」盼爭光

2019-02-24 21:03

日治診所整修 老屋傳麵包香

2019-02-24 23:33

影／台北燈節踩街 迪士尼吸睛熊讚超「親民」

2019-02-24 16:55

太極門迎春茶敍 籲良心與愛祥和世界

2019-02-24 17:12

花蓮斥資逾6千萬 打造5座廚餘堆肥廠

2019-02-24 18:08

太極門桃市中壢道館新春茶敘 連署4月5日為國際良心日

2019-02-24 19:29

名攤劉芋仔改善 「收錢的手不碰食物」

2019-02-25 00:23

台北燈節今晚落幕 400萬賞燈人潮創新高

2019-02-24 19:43

雲縣消防局長林文山 提升救災設備與性能

2019-02-25 00:03

建設不分藍綠 民代較勁氣氛濃

2019-02-24 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top