【即時短評】放生常演變生態浩劫 棄養更可能反噬人類

2019-02-25 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



近年來國內生態環境除了人為開發破壞，還有兩大生態殺手，一是宗教放生，一是棄養。宗教放生起心動念雖心存善念，意在讓「萬物有生機」，雖情有可憫，無意間仍可能導致生態環境失衡；惟最讓人痛絕還是「棄養」，尤其是近十年來，綠鬣蜥、泰國鱧等強勢外來物種，不僅嚴重破壞本土生態，且可能演變啃食農作，反噬人類。

國內民眾放生百無禁忌，從天上飛的禽鳥，地上爬的龜鱉、毒蛇到水中游的魚都有，只要是活的就有宗教團體大量買來放生，卅幾年前，有宗教團體在台東山區放生外來鳥種白頭翁，結果導致台灣東部特有烏（黑）頭翁與白頭翁雜交形成灰頭翁；十幾年前，有宗教團體在南投山區放生眼鏡蛇、雨傘節，造成毒蛇入侵民宅，山林差點變成毒蛇窟。

棄養危害更甚，台東市人工活水湖是台東舉辦鐵人三項賽事場地，去年就曾發生具攻擊性的泰國鱧咬傷泳客事件，嚇壞許多晨昏在湖中游泳戲水民眾，後經地方社團動員潛水教練搜捕泰國鱧，才讓事件稍平息；另，近年來綠鬣蜥在西部地區危害農作；台東縣池上鄉大坡池近來也飽受外來種泰國鱧、琵琶鼠肆虐，幾乎吃光池上大坡池本土鯉魚、鱭魚、吳郭魚等本土魚種，嚴重破壞本土生態。

宗教界放生或許是出於善念，濟世救人或救助野生動物，且自古就有，但農委會保育組組長夏榮生說，宗教界或一般民眾放生可能基於救助受傷的動物，或從獵人手中搶救被獵捕的鳥獸，儘管多屬本土物種，但放生的地點與物種，未經專家評估是否適合棲地環境，被放生的物種可能不適應環境死得更快，也可能導致某一區域裡的某物種族群因放生而快速消逝，導致生態失衡。

夏榮生說，不論是未經許可（宗教）的放生或棄養，都可依違反野生動物保育法取締開罰5萬至25萬元罰款， 情況嚴重有破壞生態之虞，還可加重處罰50萬至2百萬元；她衷心期望民眾不要放生，更不應任意棄養。

她表示，目前政府積極推廣「生態智慧放生」觀念，宗教界及民眾可以捐助動物保護團體，協助搶救受傷野生動物，在野生動物接受治療傷癒後，經評估可野放重回山林時，也會邀請宗教界及民眾參與。