隨意放生台東首祭濕保法開罰 用野動法將是數倍代價

2019-02-25 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



濕地保護法實施五年來，今年元月台東縣政府首次引用裁罰一名為生病妹妹祈福的女子，當時女子是在卑南溪口潟湖「放生」一群吳郭魚，但也讓她被縣府依違反「濕地保育法」開罰6萬元，且須接受4小時環境教育課程。

台東縣政府建設處表示，女子的放生行為，被目擊民眾拍照及PO文臉書，也同步打電話報警；林女在警詢時坦承行為，雖然其情可憫，但違法是事實仍會開罰，任何放生行為，不論本土物種或外來物種都應禁止。女子說，將會訴願陳情。

動保法採刑罰伺候

過去常有宗教團體與信徒，用「放生」名義，在溪流、水塘、水庫、山林，隨意放養蛇類、鳥類與魚蟹。最知名案子就是2012年，自稱是海濤法師信眾在台灣山區野放數百隻非原生種的蛇，結果不斷發生毒蛇入侵民宅事件。當時海濤受訪時也說：「放生是好事，但野放蛇類有害社會，違背慈悲本意。」

「濕地保護法」未立法前，對違規重大案件，多是用違反野生動物保護法裁罰與移送偵辦。曾有人因屢次放生鳥類，規勸不聽，造成鳥類大量死亡，被判刑 8個月，易科罰金 2４萬元。

國外裁罰與賠償案例

２年前就有華人自稱佛教徒，在英國海岸租船，把上千隻美國龍蝦與美國螃蟹倒進英國海域，英國海事管理組織花費數千英鎊，才把部分放生的蝦蟹打撈上來，但殘存蝦蟹卻在新環境適應良好，卻嚴重破壞當地海岸生態，這２名華人也被移送偵辦，裁罰和賠償超過2.8萬英鎊（約台幣116.56萬元）。

濕地保育法在保護土地

農政單位表示，動保法處分是先採行政罰，屢勸不改，才會移送刑罰處分，並以動物死亡作為移送刑罰理由。

台東縣政府表示，濕地保育法是保護土地，濕地保育法第25條第6款規定，未經目的事業主管機關許可禁止砍伐、採集、放生、引入、捕撈、獵捕、撿拾生物資源等行為，以維持生態穩定。有違法行為可立即裁罰。

而卑南溪口濕地是台東海岸型自然濕地，總面積達911.7公頃，自民國104年「濕地保育法」通過後，即被內政部指定為國家級重要濕地。