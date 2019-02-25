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花蓮5天4夜免費部落行抽獎 想體驗阿美族文化快來

2019-02-25 07:29聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣豐濱鄉貓公部落倚靠海岸山脈，擁阿美族傳統年齡文化、神秘歌謠樂舞、豐富傳統手作技藝；東管處連辦5年的「東海岸部落工作假期」今年邀請12位在學大專院校生，下月13日至17日到貓公部落體驗5天4夜部落行，歡迎學子踴躍報名。

屆時參加的12位學生將組成貓公青年協力隊，到貓公部落修繕傳統屋、採集苧麻、黃藤等植物，紀錄傳統工藝文化，並學習傳統封溪捕魚法；東管處長林維玲表示，東海岸部落工作假期已累計37梯次，是民眾認識、了解原民文化、部落生活重要媒介，盼透過與與部落族人互動中，對部落有更深入了解。

林維玲指出，該活動也盼讓學子發揮創造力、社群力，為推展部落觀光貢獻心力；學子在5天4夜旅程中，可不斷在個人臉書、Instagram上傳自己在貓公部落體驗動態，也可整理學習到的部落傳統技藝，推廣在社群軟體；主辦單位預計將這次成果展出於豐年祭中，屆時讓參觀遊客更深入了解部落文化。

即日起，凡滿16歲、對部落文化有興趣的在學大專院校生，只要在Facebook或Instagram上傳指定照片，設定公開、寫下一段旅行動態，並且標註 「#貓公部落青年協力隊 #東海岸部落工作假期 #熱血招募 #帶著態度去探險」標籤；貼文若集滿30個讚，即可參加抽獎，中獎就可免費體驗貓公部落5天4夜行（不含交通費），詳情可至東海岸部落工作假期官方網站查詢。

「東海岸部落工作假期」今年邀請12位在學大專院校生，到貓公部落修繕傳統屋、採集苧...
「東海岸部落工作假期」今年邀請12位在學大專院校生，到貓公部落修繕傳統屋、採集苧麻、黃藤等植物，紀錄傳統工藝文化，並學習傳統封溪捕魚法。圖／取自東海岸部落工作假期網站
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「東海岸部落工作假期」今年邀請12位在學大專院校生，到貓公部落修繕傳統屋、採集苧...
「東海岸部落工作假期」今年邀請12位在學大專院校生，到貓公部落修繕傳統屋、採集苧麻、黃藤等植物，紀錄傳統工藝文化，並學習傳統封溪捕魚法。圖／取自東海岸部落工作假期網站
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