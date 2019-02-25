家扶寄養家長屆齡退休 分享參與弱勢童人生的感動

2019-02-25 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮縣目前共48戶寄養家庭，其由家扶中心向縣府承接，開辦至今已36年，今家扶邀請寄養媽媽、寄養孩童餐敘，並予以表揚，其中68歲葉月桃、66歲林秀琴女士加入寄養服務各23、15年時間，今年屆齡退休，兩人分享心路歷程，場面溫馨。

育有2子的葉月桃從事生意，55歲時透過同為寄養媽媽的鄰居牽線，從此加入寄養行列，至今共帶過13位寄養孩童，其中小翔（化名）讓她印象最深刻。葉月桃說，小翔的原生家庭充滿暴力，剛來時才小學一年級，第一次煮飯給他吃，竟然直接用手抓，如廁時也不會坐馬桶，相處一周後才送學校，經過近10年時間教導，如今小翔已成家立業，育有2子。

葉月桃說，小翔現在在餐廳上班，有時候跟老婆吵架，還會跑到家裡跟自己談心，如今他順利長大，很榮幸可以參與他的人生；而過去也在路上遇到曾照顧9年的孩子，主動跟她說「阿姨，我好想念妳的絲瓜麵」，讓自己瞬間紅了眼眶。

另位陳秀琴則帶過16位寄養孩童，她說，每個來自不同家庭小孩都是無辜的，需要格外照顧、關心，雖然即將結束寄養工作，但孩子讓自己充滿喜樂，還可感受孩子充滿感恩的心情。

今家扶舉辦「2019花蓮家扶中心寄養家庭授證暨新春」餐會，縣府副秘書長兼社會處長張逸華出席贈牌表揚。花蓮家扶中心主任施政延表示，花蓮寄養家長資格為夫妻其中一人在25歲以上、60歲以下，教育程度須達高中，有固定收入，家中空間足夠讓寄養孩子居住，且寄養家長身心健康、無傳染疾病。