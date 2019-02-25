親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美中貿談獲進展 川普宣布：推遲對陸商品加徵關稅

NBA／魔術戲暴龍 林書豪命中率不佳6分5助攻

家扶寄養家長屆齡退休 分享參與弱勢童人生的感動

2019-02-25 07:28聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣目前共48戶寄養家庭，其由家扶中心向縣府承接，開辦至今已36年，今家扶邀請寄養媽媽、寄養孩童餐敘，並予以表揚，其中68歲葉月桃、66歲林秀琴女士加入寄養服務各23、15年時間，今年屆齡退休，兩人分享心路歷程，場面溫馨。

育有2子的葉月桃從事生意，55歲時透過同為寄養媽媽的鄰居牽線，從此加入寄養行列，至今共帶過13位寄養孩童，其中小翔（化名）讓她印象最深刻。葉月桃說，小翔的原生家庭充滿暴力，剛來時才小學一年級，第一次煮飯給他吃，竟然直接用手抓，如廁時也不會坐馬桶，相處一周後才送學校，經過近10年時間教導，如今小翔已成家立業，育有2子。

葉月桃說，小翔現在在餐廳上班，有時候跟老婆吵架，還會跑到家裡跟自己談心，如今他順利長大，很榮幸可以參與他的人生；而過去也在路上遇到曾照顧9年的孩子，主動跟她說「阿姨，我好想念妳的絲瓜麵」，讓自己瞬間紅了眼眶。

另位陳秀琴則帶過16位寄養孩童，她說，每個來自不同家庭小孩都是無辜的，需要格外照顧、關心，雖然即將結束寄養工作，但孩子讓自己充滿喜樂，還可感受孩子充滿感恩的心情。

今家扶舉辦「2019花蓮家扶中心寄養家庭授證暨新春」餐會，縣府副秘書長兼社會處長張逸華出席贈牌表揚。花蓮家扶中心主任施政延表示，花蓮寄養家長資格為夫妻其中一人在25歲以上、60歲以下，教育程度須達高中，有固定收入，家中空間足夠讓寄養孩子居住，且寄養家長身心健康、無傳染疾病。

施政延說，孩子成為寄養家庭後，身分會有保密隱私規範，除每月提供照顧安置費，還有專業社工陪伴，而透過家扶統計，服務最好的新加入夥伴，都是透過原為寄養家長的牽線、介紹，歡迎有興趣民眾報名。下月16日下午3時至5時將有招募寄養家庭說明會，詳情可電洽：（03）8236005

花蓮家扶中心舉辦「2019花蓮家扶中心寄養家庭授證暨新春」餐會，縣府副秘書長兼社...
花蓮家扶中心舉辦「2019花蓮家扶中心寄養家庭授證暨新春」餐會，縣府副秘書長兼社會處長張逸華（左11）出席贈牌表揚。記者蔡翼謙／攝影
分享
68歲葉月桃（中）加入寄養家庭長達23年時間，縣府副秘書長兼社會處長張逸華（左）...
68歲葉月桃（中）加入寄養家庭長達23年時間，縣府副秘書長兼社會處長張逸華（左）、花蓮家扶中心主任施政延（右）贈牌感謝。記者蔡翼謙／攝影
分享

寄養家庭社工
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

宜蘭鐵路高架新要點重提評估 「負擔少40億」

2019-02-25 00:15

花蓮5天4夜免費部落行抽獎 想體驗阿美族文化快來

2019-02-25 07:29

全國客家日 4歲童秀標準發音

2019-02-24 23:32

慢跑撿垃圾 大雨澆不熄熱情

2019-02-24 23:31

「滿滿的愛改變孩子」 寄養爸媽獲表揚

2019-02-24 23:18

星期人物／素人從政 超嫂蔡金惠一戰而勝

2019-02-24 23:14

中央允補助6千餘萬 花蓮將打造5座廚餘堆肥廠

2019-02-24 23:09

鐵路高架縣府要配合100多億 窮宜蘭「錢從哪裡來？」

2019-02-24 21:54

自強國中籃球隊闖進8強 花蓮麵店幫「補身體」盼爭光

2019-02-24 21:03

中橫10天4坍方 花蓮議長發聲：道路不安全等於沒有道路

2019-02-24 19:20

花蓮斥資逾6千萬 打造5座廚餘堆肥廠

2019-02-24 18:08

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

土水師傅鞋髒不敢進超商 女店員暖心舉動讓客人險掉淚

2019-02-24 16:23

彰化沒百貨公司 家樂福便利購開不到3年也傳歇業

2019-02-24 14:47

台北燈節遊行下午登場 北市府備妥雨衣因應

2019-02-24 10:52

400年墓道碑龜趺座遭斷頭 原來竟有段鄉野傳說

2019-02-24 09:06

蘇貞昌拍板！ 台中國道1號接74號道路終於要做了

2019-02-24 12:32

直播／台北燈節踩街風雨無阻 民眾撐傘等候東京迪士尼

2019-02-24 14:58

竹北最美麗的公路 楓香大道有月神之蛾現身

2019-02-24 11:24

他1年瘦身11公斤 「有心就不會難」

2019-02-24 07:40

「永福樓」最後一晚 政界人士品嚐老滋味

2019-02-24 20:47

米奇米妮冒雨遊行 台北燈節氣氛歡樂

2019-02-24 16:28

中橫10天4坍方 花蓮議長發聲：道路不安全等於沒有道路

2019-02-24 19:20

外籍看護癌末想返鄉看女兒一面 愛心資助圓心願

2019-02-24 10:57

鐵路高架縣府要配合100多億 窮宜蘭「錢從哪裡來？」

2019-02-24 21:54

后里泰安櫻花季花開5成 有人開玩笑要加冰催花開

2019-02-24 09:24

元宵天燈節結束 新北近200人冒雨清天燈殘骸

2019-02-24 15:17

影／最美麗主持人白嘉莉 回台替台中花博代言

2019-02-24 19:26

中市建設局今動工 串聯逢甲夜市與水湳經貿兩大亮點

2019-02-24 15:20

新北貢寮創生有成駐地小店一家家開 將延伸到雙溪

2019-02-24 17:38

桃市首棟社會住宅開放申請 才3天600人遞件

2019-02-24 17:52

不讓高雄韓國瑜專美 嘉義縣水果周三出口香港

2019-02-24 18:33

高雄農漁產品今早運抵平潭 3小時通關運往各地

2019-02-24 20:53

一甲子同學會 國小老同學：相聚已是不易

2019-02-24 07:38

明台高中寵物經營科 就讀3年免學雜費

2019-02-24 12:43

陸插畫家情定台灣郎 甘願為愛改變

2019-02-24 14:57

台中6屆績優里長陳仁榮驟逝 趕辦活動奔波留遺憾

2019-02-24 10:31

踩街嘉年華遊行 迪士尼米奇、舞者熱舞

2019-02-24 16:30

蘇揆視察台74線系統交流道 何欣純：勿忘太平增設匝道

2019-02-24 12:12

這本書最受國中生歡迎 高雄上學年度有4千人看過

2019-02-25 00:02

紀念228雄中保衛校園勇氣 自衛隊英雄90歲仍健步遊行

2019-02-24 13:08

台北燈節大雨中閉幕 3月公布2020地點

2019-02-24 21:02

不怕沒地方拍照打卡 淡水金色水岸再升級

2019-02-24 11:18

台灣燈會爆人潮 屏縣府籲避開尖峰離園時間

2019-02-24 15:57

交大台南校區致遠樓明動土 蔡英文出席

2019-02-24 12:57

水利署趁鋒面人工增雨 灌飽農田減輕供水壓力

2019-02-24 10:29

影／台北燈節踩街 迪士尼米奇米妮雨中熱舞

2019-02-24 19:14

高爾夫練習場、果菜區 這些學校成功「廢地利用」

2019-02-24 09:00

遊客看過來！ 美濃永安老街文創商店林立

2019-02-24 19:46

3000玻璃瓶打造「恆春風巢」 8月將到丹麥參展

2019-02-24 17:10

細雨中出發 台中花博馬拉松萬人齊跑

2019-02-24 11:58

大一時探索228 翁章梁：開啟他生命的靈動

2019-02-25 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top