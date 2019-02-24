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星期人物／素人從政 超嫂蔡金惠一戰而勝

2019-02-24 23:14聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

宜蘭縣議員蔡金惠。 記者羅建旺／攝影
宜蘭縣議員蔡金惠。 記者羅建旺／攝影
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「從政前，大家都叫我『蔡姐』、『惠姐』，現在，叫我『超嫂』的比較多。」原本一路從商的宜蘭新科議員蔡金惠說，自己也沒想到會走上政治之路，她素人從政，去年參選縣議員，一戰而勝，「主要原因是老公黃適超的鼓勵」。

蔡金惠58年次，感覺就像親切的媽媽，總是面帶笑容，她學商，19歲高職畢業，踏入社會，就從事房屋仲介與專業代銷人，至今30年，創辦宜蘭縣代銷公會並擔任創會理事長。

她的先生黃適超在擔任宜蘭縣議員時，被前代理縣長陳金德提拔擔任副縣長，卸任後持續服務，受支持者推薦並且全力輔助妻子參選，傳承服務之路。

「本身就是服務業，為民服務不陌生，就是問政上要多學習。」蔡金惠說，多年來，一直在服務客戶，接觸人群，深知相處之道，但畢竟當議員是新手上路，進入縣議會，是不同的專業領域，要好好學習，像審查預算，除要把大堆預算書帶回家，有如K書一般，不熟部分就請益。

蔡金惠說，自己是媽媽有同理心，特別關注婦女、弱勢團體與教育等議題，質詢上還要學習，不過有位當過副縣長的老公，「也可以請教他如何把議員的工作做到最好。

「以前要求老公多一點時間陪她，現在自己當了議員，才知道這很忙碌。」蔡金惠說，從政後幾乎沒有自己時間，很多場子要跑，早早出門，回家都晚了，不過覺得忙得有意義，樂在其中。

陳金德
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