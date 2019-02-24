鐵路高架縣府要配合100多億 窮宜蘭「錢從哪裡來？」

2019-02-24 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭是個窮縣，地方一致爭取鐵路高架化建設，前提是縣政府必須有能力付擔100多億元配合款，如果提不出可行的財務計畫，此案根本不可能獲交通部審查通過。立委陳歐珀今表示，依照新的要點提出可行性評估，縣府可以減少40幾億元配合款，就財務而言較為可行。

縣政府在去年底的前代理縣長陳金德任內，依照舊的審查要點，向交通部提送鐵路高架化的可行性評估，其實去年交通部通知各縣市政府依照2月新的《鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點》提出鐵路高架化可行性評估，但當時縣府認為已提送第五次，縣府沒有經費再依照新要點重寫重送，於是依舊的要點向交通部提出可行性評估。

交通部日前退回縣府的案子，要求依照新的要點重送。立委陳歐珀表示，交通部邀請審查委員審查，用舊要點送審根本過不了審查委員這一關，而且依照新要點提出的可行性評估，還可大幅降低縣府的配合款。

陳歐珀表示，總經費491億元，縣府配合款分自償性與非自償性，依新要點縣府付擔的自償率從12%下修為3.1%，自償性經費由58.29億元大減為15.33億元，減少42.96億元，剩下就是用地費及非自償性的工程款合計91.7億元；換言之縣府依新要點的全部配合款106.92億元，如果依舊的要點配合款高達149.88億元，新案相對可行。