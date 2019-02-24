自強國中籃球隊闖進8強 花蓮麵店幫「補身體」盼爭光

2019-02-24 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮自強國中籃球隊去年10月開始全國國中甲級籃球聯賽戰役，目前闖進全國前8強，今年4月17日將參加決賽；花蓮市新港街太子拉麵日前宴請30多名球員、教練吃豚骨拉麵「補身體」，要球員補足能量為花蓮爭光。

另外，當天八斗喜劇團的相聲泰斗導師朱德剛也到場勉勵，並致贈下月9日在花蓮文化局演藝廳展演的「初心」門票，讓球員們了解除了體育好，讀書、藝文氣息等多元發展也很重要，市長魏嘉賢也到場頒贈感謝狀。

魏嘉賢表示，太子拉麵老闆李文聖長期致力慈善，去年底還宴請家扶中心弱勢兒少吃拉麵，這次更放棄周五晚上生意最好時段，親自讓自強國中籃球隊「包場」吃拉麵，愛心滿滿。李文聖則說，盼用溫暖拉麵讓球員們補充精力，獲得更好成績，讓花蓮在體育賽事上有亮眼表現。

宴請當天縣議員魏嘉彥也出席，他說，自強國中已經在甲組聯賽拿下多次冠軍，許多國內線上職業球員、職業教練，都出自自強國中，該校籃球校隊風氣團結，在這所學校學習籃球，是很好的選擇。