親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「永福樓」最後一晚 政界人士品嚐老滋味

白嘉莉回來了！明起無酬為台中行銷

自強國中籃球隊闖進8強 花蓮麵店幫「補身體」盼爭光

2019-02-24 21:03聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮自強國中籃球隊去年10月開始全國國中甲級籃球聯賽戰役，目前闖進全國前8強，今年4月17日將參加決賽；花蓮市新港街太子拉麵日前宴請30多名球員、教練吃豚骨拉麵「補身體」，要球員補足能量為花蓮爭光。

另外，當天八斗喜劇團的相聲泰斗導師朱德剛也到場勉勵，並致贈下月9日在花蓮文化局演藝廳展演的「初心」門票，讓球員們了解除了體育好，讀書、藝文氣息等多元發展也很重要，市長魏嘉賢也到場頒贈感謝狀。

魏嘉賢表示，太子拉麵老闆李文聖長期致力慈善，去年底還宴請家扶中心弱勢兒少吃拉麵，這次更放棄周五晚上生意最好時段，親自讓自強國中籃球隊「包場」吃拉麵，愛心滿滿。李文聖則說，盼用溫暖拉麵讓球員們補充精力，獲得更好成績，讓花蓮在體育賽事上有亮眼表現。

宴請當天縣議員魏嘉彥也出席，他說，自強國中已經在甲組聯賽拿下多次冠軍，許多國內線上職業球員、職業教練，都出自自強國中，該校籃球校隊風氣團結，在這所學校學習籃球，是很好的選擇。

朱德剛則表示，送門票邀請球員們觀看相聲表演，是要他們五育均衡發展，另外，下月9日的展演，將展出自己20多年相聲演出精華片段，其中也結合舞台劇，有興趣民眾可透過兩廳院售票系統購票。

花蓮自強國中籃球隊目前闖進甲級籃球聯賽戰役全國前8強，30多名球員日前開心吃拉麵...
花蓮自強國中籃球隊目前闖進甲級籃球聯賽戰役全國前8強，30多名球員日前開心吃拉麵，盼在今年4月17日的決賽有好表現。圖／公所提供
分享
花蓮自強國中籃球隊目前闖進甲級籃球聯賽戰役全國前8強，30多名球員日前開心吃拉麵...
花蓮自強國中籃球隊目前闖進甲級籃球聯賽戰役全國前8強，30多名球員日前開心吃拉麵，盼在今年4月17日的決賽有好表現。圖／公所提供
分享

拉麵魏嘉賢體育
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

中橫10天4坍方 花蓮議長發聲：道路不安全等於沒有道路

2019-02-24 19:20

花蓮斥資逾6千萬 打造5座廚餘堆肥廠

2019-02-24 18:08

民生汙水流入大排 礁溪魚群翻肚

2019-02-23 23:54

3月中前 花東縱谷賞花遊

2019-02-23 22:54

防民眾闖入 台東「最美蓄水池」封了

2019-02-23 22:46

228來羅莊櫻花步道散步 笑迎粉色系墨染櫻3月開

2019-02-23 20:38

台灣雲豹阿塱壹現蹤？玉管處：還在找證據

2019-02-23 20:04

助貧困兒籌學費 花蓮家扶24日辦義賣

2019-02-23 19:18

台東安朔部落山區傳雲豹現蹤？林管處：還需科學證實

2019-02-23 18:33

影╱宜蘭2億6千萬蓋抽水站 秒抽10噸積水除患

2019-02-23 15:27

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

土水師傅鞋髒不敢進超商 女店員暖心舉動讓客人險掉淚

2019-02-24 16:23

彰化沒百貨公司 家樂福便利購開不到3年也傳歇業

2019-02-24 14:47

台北燈節遊行下午登場 北市府備妥雨衣因應

2019-02-24 10:52

400年墓道碑龜趺座遭斷頭 原來竟有段鄉野傳說

2019-02-24 09:06

蘇貞昌拍板！ 台中國道1號接74號道路終於要做了

2019-02-24 12:32

直播／台北燈節踩街風雨無阻 民眾撐傘等候東京迪士尼

2019-02-24 14:58

千元鈔美麗誤會 「塔塔加薊」新物種驗明正身

2019-02-23 23:58

他1年瘦身11公斤 「有心就不會難」

2019-02-24 07:40

竹北最美麗的公路 楓香大道有月神之蛾現身

2019-02-24 11:24

屏東燈會還正熱 丹麥哥本哈根就來邀請明年跨海參展

2019-02-24 02:38

驚豔台灣燈會AI燈光秀 鄭文燦：水舞光雕落伍了

2019-02-23 22:55

米奇米妮冒雨遊行 台北燈節氣氛歡樂

2019-02-24 16:28

外籍看護癌末想返鄉看女兒一面 愛心資助圓心願

2019-02-24 10:57

台北燈節踩街、閉幕 中華路、紅樓周邊交管

2019-02-24 00:13

后里泰安櫻花季花開5成 有人開玩笑要加冰催花開

2019-02-24 09:24

一甲子同學會 國小老同學：相聚已是不易

2019-02-24 07:38

中橫10天4坍方 花蓮議長發聲：道路不安全等於沒有道路

2019-02-24 19:20

中市建設局今動工 串聯逢甲夜市與水湳經貿兩大亮點

2019-02-24 15:20

台東最冷元宵？炮竹、遶境大減

2019-02-23 22:52

明台高中寵物經營科 就讀3年免學雜費

2019-02-24 12:43

不讓高雄韓國瑜專美 嘉義縣水果周三出口香港

2019-02-24 18:33

陸插畫家情定台灣郎 甘願為愛改變

2019-02-24 14:57

汰換二行程機車 台南加碼補助

2019-02-23 23:53

「永福樓」最後一晚 政界人士品嚐老滋味

2019-02-24 20:47

偏鄉國中喜迎一甲子校慶 熱心家長齊種花旗木美化校園　

2019-02-23 23:08

台中6屆績優里長陳仁榮驟逝 趕辦活動奔波留遺憾

2019-02-24 10:31

路邊停車格只停進去一點 高市交通局：照樣要繳停車費

2019-02-23 23:06

桃市首棟社會住宅開放申請 才3天600人遞件

2019-02-24 17:52

踩街嘉年華遊行 迪士尼米奇、舞者熱舞

2019-02-24 16:30

蘇揆視察台74線系統交流道 何欣純：勿忘太平增設匝道

2019-02-24 12:12

紀念228雄中保衛校園勇氣 自衛隊英雄90歲仍健步遊行

2019-02-24 13:08

水利署趁鋒面人工增雨 灌飽農田減輕供水壓力

2019-02-24 10:29

不怕沒地方拍照打卡 淡水金色水岸再升級

2019-02-24 11:18

交大台南校區致遠樓明動土 蔡英文出席

2019-02-24 12:57

高爾夫練習場、果菜區 這些學校成功「廢地利用」

2019-02-24 09:00

細雨中出發 台中花博馬拉松萬人齊跑

2019-02-24 11:58

防民眾闖入 台東「最美蓄水池」封了

2019-02-23 22:46

台灣燈會爆人潮 屏縣府籲避開尖峰離園時間

2019-02-24 15:57

影／最美麗主持人白嘉莉 回台替台中花博代言

2019-02-24 19:26

地燈壞了了 路過頂好廣場「摸黑」

2019-02-24 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top