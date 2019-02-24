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神秘魅影 獵人：相信銳利的雙眼在山中看著我們

2019-02-24 19:25中央社 台東縣24日電

儘管台灣雲豹已有半世紀未現蹤，但看到雲豹身影的事件層出不窮，原住民也相信牠還存在，隱匿在山林中，「那雙銳利的眼睛注視著我們的舉動」。

日前台東排灣族阿塱壹部落傳統領域巡守隊2組人員目睹台灣雲豹，分別看到雲豹近距離地從機車前閃過，以及山崖上撲獵山羊。雲豹是否滅絕問題再度受到關注。

裴家騏和姜博仁博士，曾帶領團隊調查雲豹，從民國90年1月至93年5月追蹤雲豹蹤跡，結果沒有蒐集到台灣雲豹仍然存在的紀錄。

不過，團隊訪談，近30年仍有捕獲或目擊的傳聞，地點包括大武山自然保留區之外，還包括雙鬼湖野生動物重要棲息環境、玉山國家公園西側和丹大山區，以及花東山區，但沒有任何照片或屍體，無法證實與評估其可靠性。

例如，2004年有獵人在花蓮萬榮山區看到雲豹正在吃落入陷阱的山羌，看到很長的犬齒。

另外，民國99年12月間，3名自稱追尋雲豹獵人，進入台東利嘉林道，其中王姓獵人不慎墜落山谷，驚動警消人員進入搶救。

王姓獵人當時供稱，他們曾經在大小鬼湖看到雲豹，當時雲豹在樹上，距離僅有10公尺左右，短短幾秒鐘，大家尚未回神，雲豹就消失了。於是他們從利家林道進入大武山，希望能繞到鬼湖或是內本鹿，尋找雲豹。

目前在台東僅留存紅葉布農族部落2隻雲豹皮做成的雲豹衣，以及13隻雲豹的犬齒做成的雲豹頭目冠。

台灣雲豹在排灣族大龜文的文化裡，代表「古代偉大戰士的靈魂」，是不能獵捕的。阿塱壹部落會議主席潘志華說，翻遍部落老照片，都沒有雲豹衣和雲豹犬齒的照片，排灣族獵捕雲豹是禁忌，如不慎誤獵，必須要以像祭拜人類的方式，慎重祭拜。

潘志華說，他們巡守隊員日前看到台灣雲豹，族人相信雲豹還沒滅絕，藏在森林不知處。布農族獵人吉呀努

布農族獵人吉呀努說，他在山上多次感覺四周有鬼影般東西穿梭在樹林，他相信，森林中還有雲豹，用銳利的雙眼注視著我們。

台東布農族排灣族
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