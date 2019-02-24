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雲豹牙頭目冠 山中魅影化身和平使者

2019-02-24 19:25中央社 台東縣24日電

宛如山中魅影般的台灣雲豹，消失匿蹤，目前在台東僅留存著一頂用66顆雲豹牙做成的頭目冠和2隻雲豹皮做成的雲豹衣；前者象徵和平，後者是部落的記憶。

民國95年，國史館展出台灣唯一一頂的卑南族雲豹頭目冠，這頂頭目冠擁有者是台東卑南族退休老師馬來盛的傳家之寶，上次展出後，馬來盛就未再公開展示。

這頂百年雲豹頭目冠，是馬來盛的祖父馬智禮遺留給子孫，馬智禮一生獵得13隻雲豹，他以66顆雲豹牙做成雲豹頭目冠，是台灣百年來重要的本土文物。

馬智禮本姓朱，西元1890年、4歲時隨著父親朱來盛從中國大陸福建避難來台，輾轉到後山台東，隱姓埋名，後來被初鹿社（現在的初鹿）卑南族人收養，漢名也跟著改為馬智禮。

馬智禮因天資聰穎，勤於學習，很快融入卑南族的習俗，訓練出一身是膽以及高超狩獵技巧，極獲部落長老賞識，25歲入贅到初鹿社頭目家，28歲正式接掌初鹿社頭目。

他憑著高超膽識和智慧，不僅化解卑南族和布農族200多年的世仇，且兩族還歃血為盟互結金蘭，盼永世和平。

馬智禮除了是原住民的和平使者外，二二八事件中也扮演了族群和平重要角色，陪著當時的國防部長白崇禧全省跑透透安撫原住民，在台東也化解了省籍的仇殺，獲得原漢的推崇，成為原住民的共同頭目。

馬來盛今天接受訪問時說，祖父在卑南族與布農族世仇終結和二二八事件落幕時的兩個重要歷史場合，均配戴頭目冠出席，雲豹頭目冠有和平的象徵；40年前他結婚時，祖父也配戴一次。

馬來盛說，雲豹冠的珍貴處並不只在於雲豹犬齒，而是背後所承載的深刻歷史意涵。

另外，在棒球的故鄉、台東延平鄉紅葉部落，還有一件雲豹衣，是部落的重要資產，也是紅葉部落胡家的傳家之寶。

目前88歲的布農族婦女胡珍妹說，她記得7、8歲時族人從內本鹿被迫遷下山的前一年，父親胡玉賜和他的兄弟出去狩獵，獵到雲豹，因為山上很冷、沒有衣服，父親就將雲豹皮做成衣服，從那次後就未曾再看過雲豹。

前延平鄉長胡武仁說，這件雲豹衣由2隻雲豹皮縫製而成，長約100公分，可見當時這2隻雲豹都相當大隻，應該有150公分長。

胡珍妹的媳婦、71歲的李枝嬌小心的穿上雲豹衣，戴上頭冠。她說，過去部落重要祭典，頭目都會穿上這件雲豹衣，代表紅葉部落的光榮，甚至連卑南族也會來借用；現在2個兒子太胖無法穿，只好收起來，「布農族住山下，都變胖了」。

卑南族台東布農族
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