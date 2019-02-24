台灣保育指標 學者捨不得將台灣雲豹除名

2019-02-24 19:25 中央社 台東縣24日電



消失近半世紀、森林中的魅影–台灣雲豹，今年公告的台灣保育名錄，依然保留著牠的名字，保育界希望牠還存在森林某角落。

林務局今年1月19日公告最新的「保育類野生動物名錄」，保育界和原住民社會相當關注，象徵台灣生態保育指標、排灣族聖靈的台灣雲豹，是否會從保育名錄消失，正式公告絕種。

公告結果，在一級保育名單裡依然看到台灣雲豹，曾經參與保育名單審查的義守大學副教授、東海大學生物學研究所博士趙仁方說，「將台灣雲豹除名，這是大事，要所有哺乳類老師認同」，畢竟台灣雲豹是台灣動物的象徵，要考慮社會觀感。

再者，這1、20年都陸續聽到有人目睹雲豹，但都沒辦法證實，一旦公告拿掉會引起反彈，尤其是原住民社會，「這是很尷尬的問題，保育界不太想去面對，也捨不得公告牠絕種」。

林務局保育組組長夏榮生說，目前台灣雲豹還是在保育類名錄內，如果後續除名或調整，會邀請專家學者討論，再做確認，要消失多久才除名，基本上是沒有定見，會請學者提供比較專業意見，或者參考國際的看法，沒有預設立場，到目前包括國內、國外也都沒有定論。

她說，過去在審查保育名錄時有和專家、學者討論過台灣雲豹的問題，到目前還沒有明確定論有要將物種滅絕，在台灣目前還沒有物種要列滅絕的相關機制，後續會找學者、專家一起做相關交流和討論。

18年前，由博士裴家騏和姜博仁帶領的大武山自然保留區和周邊地區雲豹調查團隊，從民國90年1月至93年5月以自動照相機和毛髮氣味站在大武山自然保留區和雙鬼湖野生動物重要棲息環境內的中海拔湖沼區，針對台灣雲豹及其他中大型哺乳動物進行調查。

總共設置400個自動相機樣點，1萬3354個自動相機工作天，共累積1萬6000張照片，加上持續架設補餌的232個毛髮氣味站，結果沒有蒐集到台灣雲豹仍然存在的紀錄。

「我認為雲豹還存在」，台東大學教授劉炯錫表示，他曾經訪問過排灣族長老「蔡爸爸」，蔡爸爸說，雲豹是非常隱密而凶猛的動物，擅長在樹上活動，很難被發現，一旦被發現，土狗也不是牠的對手，得好好規劃，出動數10人從各個面向圍捕才有機會。

因此近20、30年來未被直接獵獲也很正常，但他在1998年訪談布農族狩獵文化時，有人聲稱多年前曾捕獲雲豹，因怕被「野生動物保育法」取締而自行燒毀。

宛如山中魅影的台灣雲豹，存在與否，仍是個謎，但如同姜博仁在調查報告中所言，在一次調查中在小鬼湖林道巧遇要去小鬼湖的魯凱族人長輩邱金士，大家好奇地問邱金士，是否有雲豹。

邱金士卻帶著微揚的嘴角，像是慈祥的祖父說著「有，還有」。此時大家就像圍著祖父膝前的孫兒女，拚命的問著「在哪裡？在哪裡？」當大家屏息期待答案揭開雲豹神秘的面紗，望著祖父逐漸張開的雙唇，卻是吐出「雲豹在我的心裡」。