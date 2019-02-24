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花蓮斥資逾6千萬 打造5座廚餘堆肥廠

2019-02-24 18:08聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮今年1月起推行禁用廚餘養豬政策，現今全縣每天約30公噸廚餘量，目前送往各鄉鎮垃圾衛生掩埋場掩埋；縣環保局提出廚餘垃圾循環再利用處理計畫，獲中央同意核撥約6230萬元經費，將建立5座廚餘堆肥廠，每天可將50公噸廚餘去化，也增購4輛廚餘回收清運車、160個60公升廚餘桶，預計7月底以前完成設置運作。

環保局長饒忠表示，廚餘堆肥廠將分別建在花蓮市公所清潔隊、吉安鄉公所清潔隊，其使用廚餘高效能處理系統，將廚餘進行乾燥、破碎、生菌發酵等過程，產生有機肥料，讓廚餘回歸正軌；而目前該計畫已由環保署審查通過，現在正進行採購標案。饒忠說，一座廚餘堆肥廠每天可處理10公噸廚餘，屆時處理縣內廚餘量綽綽有餘。

花蓮市區國聯五路與國聯三路口一處汙水下水道孔蓋，日前被發現不斷溢出汙水，經市長魏嘉賢、縣府建設處長鄧子瑜等人前往會勘，打開蓋子竟發現滿滿廚餘浮出，應是有一般民眾或餐飲、小吃業者亂倒廚餘，導致下水道管線受阻，排放污水功能無法正常運作。

花蓮縣環保局表示，縣內廚餘回收配套措施多管齊下；一般家庭、小吃店不受影響，仍正常將廚餘交由清潔隊處理；小型餐飲業者則鼓勵輔導加裝油水分離設施，廢油交由清潔隊、合格清除機構回收；大型餐飲業者廚餘量超過16公斤部分，環保局將委請清除機構清除，並送至各鄉鎮垃圾衛生掩埋場掩埋，緩解廚餘去化問題。

環保局呼籲，民眾應盡量做到「零廚餘」，若有過剩，廚餘分類要確實、並瀝乾水份，且生豬肉、內臟及其製品不可丟到廚餘桶；若有民眾亂倒廚餘，經稽查取締，將依《違反廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰。

花蓮市區國聯五路與國聯三路口一處汙水下水道孔蓋，日前被發現不斷溢出汙水，市長魏嘉...
花蓮市區國聯五路與國聯三路口一處汙水下水道孔蓋，日前被發現不斷溢出汙水，市長魏嘉賢（中）、縣府建設處長鄧子瑜（右）前往會勘，，打開蓋子發現滿滿廚餘浮出。圖／公所提供
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花蓮市區國聯五路與國聯三路口一處汙水下水道孔蓋，日前被發現不斷溢出汙水，打開蓋子...
花蓮市區國聯五路與國聯三路口一處汙水下水道孔蓋，日前被發現不斷溢出汙水，打開蓋子竟發現滿滿廚餘浮出，應是有一般民眾或餐飲、小吃業者亂倒廚餘，導致下水道管線受阻，排放污水功能無法正常運作。圖／公所提供
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