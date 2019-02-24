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花蓮聯外道路狀況多 議長張峻提國道六號東延

2019-02-24 14:35中央社 花蓮縣24日電

中橫公路近10天內發生5次坍方；花蓮縣議會議長張峻今天指出，中橫多個路段經常坍方中斷，令人提心吊膽，他再度喊出國道六號東延計畫，要求活路和出路。

中橫公路天祥附近日前發生落石擊中公車事件，台8線148.5公里華祿溪橋附近也持續間歇性落石，自22日起至3月1日，晚間6時至第二天清晨7時，台8線153公里洛韶至116公里關原之間實施預警性封路措施；白天施作貨櫃擋土牆工程，則在華祿溪橋進行交通管制。

張峻今天發布新聞稿說，花蓮縣長徐榛蔚要求中央還給花蓮人3個「公道」－「蘇花改第二期工程」、「中橫公路安全改善」、「花東快速道路」，說出了花蓮民眾共同的心聲和訴求。

張峻指花蓮往北的公路只有一條蘇花公路，卻經常坍方中斷，對於行車安全威脅相當大。花蓮縣南北長達137.5公里，交通必須依賴台九線，因此車流量集中匯流台九線，但台九線支線路口數量多，嚴重影響行車安全和行車速度，經常發生交通事故，因此支持縣長徐榛蔚興建「花東快速道路」的安全與便捷訴求。

張峻表示，中橫公路多個路段也經常坍方中斷，用路人使用中橫公路常常提心吊膽，質疑目前先進的工程技術無法克服坍方老問題嗎？

張峻呼籲政府應重視花蓮人要求活路和出路的基本權利，他延續前議長賴進坤所提，「國道六號東延計畫」是打通台灣東西部任督二脈的重要交通建設，也是花蓮人亟需要的活路和出路。

張峻說，國道六號若東延可為花蓮觀光產業創造出路，台灣中部地區民眾到花蓮觀光旅遊，將不必再舟車勞頓往北部和南部繞行，提升中部地區民眾到花蓮旅遊誘因，對於花蓮觀光發展助益相當大。

張峻指出，花蓮經常遭受颱風侵襲，颱風暴雨往往造成蘇花公路坍方中斷，導致花蓮農作物無法北送，農友迫於無奈，貨車只能往南繞行，輾轉超過10個小時送到北部，成本增加3成，農友損失相當慘重。

張峻籲請政府應儘速興建完成「蘇花改第二期工程」、「中橫公路安全改善」、「花東快速道路」、「國道六號東延計畫」，以維護保障花蓮發展和生存的基本權利。

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