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基隆嶼可望6月開放登島 盼帶動碧砂商機

2019-02-24 13:08中央社 中央社

碧砂漁港何去何從3

基隆嶼因受到颱風重創，在民國103年封島，經基隆市府籌措8200萬元整修，暌違多年後，可望6月開放民眾登島觀光，基隆區漁會期盼藉此能帶動碧砂漁港商機。

蘇力颱風民國102年襲台造成基隆嶼島上設施受損，基隆市府為顧及遊客安全於103年底決定封島，104年蘇迪勒颱風再度重創基隆嶼，導致碼頭破損、消波塊滑落等情形，由於修繕金額龐大，基隆市府到處籌措經費，106年7月起斥資新台幣8200萬元開始動工整建。

基隆市府指出，除整修各約750公尺的登山步道和濱海步道及一間廁所等遊憩設施外，碼頭東北側也擴大海上平台空間，從原本6米寬增加到27米，新增面積約700平方公尺，讓民眾不僅能在平台賞景看海，也有更大的腹地舉辦活動，碼頭南側並增設堤頭，避免消波塊滑落航道影響安全。

基隆嶼又稱基隆杙，是日治時期基隆八景之一，稱為「杙峰聳翠」，距離基隆只有5公里，與棉花嶼、彭佳嶼及花瓶嶼，為基隆外海4個火山島嶼。從基隆、鄰近的北海岸、東北角海岸線上都可以看到它的面貌，基隆嶼長960公尺、寬400公尺，最高處約有海拔182公尺的小島，尖突的島嶼造型，是基隆外海最顯著的地標。

基隆嶼景致也因陸上觀賞位置不同而改變，有人說像是一條鯨魚，也有人說是一頭犀牛，島上風光因氣候變化而展現多重美感，島上的「基隆島」燈塔更是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。

根據市府統計，民國102年基隆嶼登島觀光加上從事海釣人數達5萬8754人，產值6206萬元，103年兩者合計則有7萬6499人，產值更提升至8220萬元，市府106年3月起開放基隆嶼周邊18座島礁磯釣引起釣客熱烈討論，屆時若開放基隆嶼登島觀光，預料將掀起另一波熱潮。

「碧砂正在改變當中」，基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁會現正積極重新規劃碧砂漁港，漁會有心改變，希望攤商也能一起往前走，更期待基隆嶼開放登島後，觀光客從碧砂漁港搭乘娛樂漁船出港，能順勢帶動周邊商機。

碧砂漁港
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