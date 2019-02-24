攤商嘆：碧砂漁港生意差 人潮剩三分之一

2019-02-24 13:09 中央社 中央社



碧砂漁港何去何從1

基隆市碧砂漁港曾與新北市富基漁港和桃園市竹圍漁港，並列為北台灣三大魚貨供銷重地，不過現在人潮不如以往，有攤商說，生意只能用慘不忍睹形容，也有商家表示，人潮只剩1/3，盼能加強碧砂漁港行銷力道。

中央社記者平日下午5時許前往碧砂漁港探訪，鮮魚區攤位前走道人潮顯得冷清，僅零星遊客採購生鮮，外頭熟食區餐廳內也空蕩蕩，店員坐在走道等待遊客到來，有店家見記者拍攝，忍不住抱怨「假日人潮那麼多，很多媒體都不來拍」，深怕記者斷章取義而不願受訪。

不過也有攤商表示，有熟客在整修過後，因為找不到攤位使得店家流失不少忠實顧客，加上缺乏有力宣傳和行銷，導致生意每況愈下，「現在過得很苦，業績只能用慘不忍睹來形容。」

正在收拾魚貨準備打烊的攤商吳姓婦人指出，20多年前因為漁港較少，基隆是北部第一個成立魚貨直銷中心，加上交通便利，吸引不少民眾前來採購生鮮魚貨，觀光漁港現在越來越多，業績也就跟著下滑。

此外，吳姓婦人認為，少子化和雪山隧道開通也讓碧砂漁港生意受到影響，另有顧客反映停車場要收費且鮮魚區沒有冷氣，加上缺乏特色和行銷，雖然租金有調降但苦無人潮，即使風景再美、地點再好也是枉然。

她回憶，過去生意好到時常忙得不可開交，一個人忙不過來還要請2名工作人員幫忙，時常忙到晚上9時才能收攤，和過去盛況相比，整條街人潮只剩1/3，生意大不如前，現在只能靠老主顧和網路販售。

談到碧砂漁港攤商過去曾發生灌水、掉包等情形，民眾將「碧砂」戲稱為「必殺」，吳婦則說，生意多少有受到影響，其餘則不願多談。

家住八斗子的張姓民眾表示，10幾年前碧砂漁港可說是門庭若市，每逢假日更是人滿為患，無奈有部分商家曾發生灌水、掉包、偷斤減兩等情形，使得民眾不敢來消費。

張姓民眾說，基隆市政府與基隆區漁會很積極推廣促銷，假日時常舉辦活動吸引買氣，市府每年也推出鎖管季系列活動，包括夜訪鎖管、漁村巡禮等，但因民眾已對碧砂漁港觀感不佳，加上經濟不景氣等大環境因素，碧砂漁港若要風華再現，需要各界共同努力齊心規劃才能翻轉。

八斗子漁港於民國64年9月動工興建，68年7月完成第1期工程，闢建泊地約16公頃，第1期八斗子泊區69年正式開放使用，同年第2期碧砂泊區也動土興建並於76年完工，魚貨直銷中心則在87年開始營運。