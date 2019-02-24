縣長政見「呷飯免錢讀冊免錢」 國小老師拜託跳票吧

2019-02-24 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙在競選時提出「呷飯免錢、讀冊免錢」政見，要提供國中小學生免費營養午餐，縣府正努力籌編預算要實現政見，但宜蘭某國小老師最近投書誠懇籲請縣長「讓這個政見跳票吧」！

由於宜蘭縣財政困難，縣政府與縣議員對於籌編這筆預算的看法不同，有人擔心影響縣政建設必須排富，外界對新政策也有不少雜音。

這位老師以「簡道乾乾」為名投書反映，他說，縣長是出於一片好意，希望減輕家長負擔，但目前縣府對於弱勢學生的照顧，包括中低收入、身障家長或子女、 原住民家庭都已經明文免繳或減收，對於營養午餐也都有補助了，換言之，也就是弱勢家庭的孩子都已經有補助且照顧到了。

他還說，「呷飯免錢」是全面式給予，不論每個家庭的年收是多少，通通都給，他認為這與縣長口口聲聲強調的「該省則省」的理念不符，縣庫負債高且財政困難，每年近3億元的免費營養午餐支出，雖然縣長提出撙節和開源兩帖藥方，但不可能完全不排擠其他建設的預算。

這名老師還說，很少選民會希望當選人的政見跳票，但他衷心期盼林縣長，讓這個政見跳票吧！如果真能籌到這筆款項，優先拿來償還舉債，至少這是讓「全體縣民」共享，而不是只有「國中小家長」獨享。