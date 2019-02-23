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助貧困兒籌學費 花蓮家扶24日辦義賣

2019-02-23 19:18聯合報 記者王燕華╱即時報導

新學期開始，不少貧困學子為學費而煩惱，花蓮家扶中心24日上午9時起將在花蓮家扶前廣場辦義賣活動，以銅板價義賣生活、電器用品，為扶助對象募集就學金；花蓮世界展望會也在花蓮地區發放逾3000萬元助學金，幫助約4100名學童就學。

花蓮家扶中心扶助的弱勢家庭約1600戶，照顧的弱勢學童約3000人，每年新學期開始，為弱勢學童籌措學費就是家扶中心社工們的重要任務。

花蓮家扶24日上午9時起下午3時，在花蓮市中興路家扶中心前廣場舉辦「2019點亮孩子星光－暖心市集‧新春義賣」，將有日常用品、電器商品、二手衣等好物，等待民眾挖寶做公益。

家扶主任施政延說，教育是弱勢家庭子女翻轉貧窮的重要管道，但想要順利就學，學費與生活費卻常成為弱勢學童的重要瓶頸，助學金就成為學童翻轉命運的重要助力。

花蓮貧童「阿威」就是一例。阿威家原本經營麵包店與雜貨店，但家中突遇變故，生活陷入困境，阿威國三時到處打工分擔家計，高一還休學照料重度憂鬱症的母親。

阿威在家扶協助下，得以重返校園，一路念到研究所，去年通過選拔，成功取得一間公司的模特兒經紀約。

不只家扶，台灣世界展望會也透過「助學行動」，在每學期開始時幫助貧困學生，每學期在花蓮發放的助學金逾3000萬元，幫助約4100名學子順利就學，實現夢想。

花蓮家扶中心24日上午9時起，在家扶中心前廣場辦義賣，助貧童籌募助學金。圖／家扶...
花蓮家扶中心24日上午9時起，在家扶中心前廣場辦義賣，助貧童籌募助學金。圖／家扶中心提供
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花蓮家扶中心24日上午9時起，在家扶中心前廣場辦義賣，有腳踏車等義賣品。圖／家扶...
花蓮家扶中心24日上午9時起，在家扶中心前廣場辦義賣，有腳踏車等義賣品。圖／家扶中心提供
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義賣弱勢家庭憂鬱症
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