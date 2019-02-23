台東安朔部落山區傳雲豹現蹤？林管處：還需科學證實

2019-02-23 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣達仁鄉安朔部落（阿塱壹），傳出巡守隊人員發現有台灣雲豹現蹤，並目睹獵捕山羊的過程。不過，林務局台東林區管理處表示，這還是需要科學調查來證實。

阿塱壹部落會議主席潘志華接受媒體電話訪問時，有巡守隊人員曾向他表示目睹到台灣雲豹出現，但確切目擊的時間和地點他不方便透露，擔心會影響雲豹棲息地。

去年6月達仁鄉安朔部落 (阿塱壹)成立傳統領域巡守隊，排班巡守傳統領域，意外有2組隊員均反映在巡守時，目睹台灣雲豹。有隊員描述看見一隻雲豹撲向山崖上的山羊獵捕。

另一組隊員表示，騎機車巡邏時一隻雲豹在面前穿越，快速爬到樹上就不見蹤影了。不過，台東林管處表示，要確定在地是否有台灣雲豹的存在，需要精確的科學調查。

台東林管處強調，就安朔部落發現台灣雲豹一事，林管處非常重視，而台灣雲豹近幾十年來沒有出現的跡象，這次能有如此具體的目擊描述，是需要加以重視，並積極科學調查確認。