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傳珍稀雲豹峭壁獵捕山羊 林務局確認中

2019-02-23 12:38中央社 台東縣23日電

台東縣達仁鄉阿塱壹部落巡守隊人員傳出目睹珍稀的台灣雲豹撲向山崖獵捕山羊。林務局台東林管處相當重視，積極確認中。

台東縣南島社區大學發展協會理事長高正治醫師表示，去年6月阿塱壹部落 (安朔部落)成立傳統領域巡守隊，排班巡守傳統領域，意外有2組隊員都反映在巡守時目睹li’uljaw（台灣雲豹）。

有隊員清楚描述，看見一隻雲豹在樹上行走，並撲向山崖上的山羊獵捕，景象動人。另組隊員也說，雲豹從行進中的機車前跑過，很快爬到樹上不見蹤影。

高正治表示，今年1月20日阿塱壹部落召開部落會議，站在部落自然主權立場，決議由自己保護與調查雲豹，禁絕外人入內狩獵，並要求林務局停止伐木等干擾，同時授權南島社區大學發展協會發動募款支持。

阿塱壹部落會議主席潘志華接受電話訪問時，證實有巡守隊人員目睹台灣雲豹，但時間和地點不便透露。

「我認為雲豹還存在」，受邀參加部落會議的知名生態學家、國立台東大學生命科學系教授劉炯錫表示，以雲豹機警的習性不大可能被陷阱，或只靠一人獵殺捕獲，所以過去20多年來未被發現直接獵獲也很正常。但他在1998年訪談布農族狩獵文化時，當時有人聲稱曾捕獲雲豹，因怕被「野生動物保育法」取締而自行燒毀。

劉炯錫和高正治同時呼籲各界支持部落自我守護與調查野生動物的行動。

林務局台東林管處副處長黃群策表示，安朔部落發現台灣雲豹一事，台東林管處非常重視，林務局的職責也是生態保育主管機關，而台灣雲豹是近幾10年來沒有出現跡象，這次能有如此具體的目擊描述，是需要加以重視，並積極確認。

黃群策表示，台東林管處尊重安朔部落會議決定，但要確定在地是否有台灣雲豹的存在，需要精確的科學調查，林管處本於權責會積極洽詢部落，瞭解部落的想法。

台東社區大學大學生
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