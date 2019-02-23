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打破「老番顛」迷思 花蓮成立4處失智共照中心

2019-02-23 11:49聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣衛生局以失智症盛行率推估縣內50歲以上失智人口約4000多人，但僅約一半就醫確診，為提高確診立，今年整合4家醫療院所成立4處失智共同照顧中心，整合相關科別及專業人員，讓失智症者一次就能完成評估，取得長照服務使用資格，不需要再大老遠往返奔波。

縣內4處失智共照中心分布在北、中、南，包括門諾醫院壽豐分院、慈濟醫院、慈濟玉里醫院及臺北榮民總醫院玉里分院，並納入27處社區據點，主要任務包括協助疑似失智個案的就醫確診及個案管理，提供陪伴照顧者生活與醫療照護所需諮詢、服務、協調、轉介與追蹤。

衛生局表示，以往要確認失智症，可能得跑兩、三趟醫院，失智共照中心成立後，整合高齡精神科、檢驗科、影像學攝影、心理師評估及護理師等六類專業人員，提供一條龍式服務，可縮短到跑一趟就能完成評估，而且一經確診，當場就可符合長照服務使用資格，讓民眾省去許多時間。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，依失智症盛行率推估，縣內50歲以上失智人口約有4000多人，但目前確診2000多人，推測確診率偏低的主因是就醫病診麻煩，還有民眾常把失智症的症狀認為為「老番顛」導致。

衛生局表示，失智症初期症狀包括記憶力下降、活動力和表達能力降低、睡眠障礙、情緒轉變起伏大等，若發現長輩們出門迷路、忘東忘西，都可能失智症，可撥打長照專線1966或向4家失智症共同照護中心諮詢。朱家祥提醒，保持規律生活、正常飲食及固定運動習慣，是預防失智症方法。

花蓮縣衛生局今年整合醫療院所成立4處失智共照中心，提供更方便省時的診斷服務。圖／...
花蓮縣衛生局今年整合醫療院所成立4處失智共照中心，提供更方便省時的診斷服務。圖／衛生局提供
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花蓮縣衛生局今年整合醫療院所成立4處失智共照中心，提供更方便省時的診斷服務。圖／...
花蓮縣衛生局今年整合醫療院所成立4處失智共照中心，提供更方便省時的診斷服務。圖／衛生局提供
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失智症長照慈濟
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