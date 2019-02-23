台東「最美蓄水池」祕境封了 民眾：沒機會拍到了！

2019-02-23 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東太麻里華源地區，因視野極佳，不僅能一覽整個華源海灣，還能遠眺都蘭山及太平洋上的綠島，讓人彷彿置身於國外的情境，是不少民眾拍照打卡的熱門景點，其中，位於華源邊坡上的一座釋迦園蓄水池，更是近來爆紅的拍照祕境，還被稱「最美蓄水池」的封號，水池延伸出去就是和太平洋連為一體的無邊界錯覺，美到爆表。但這美到爆的吸引力，卻潛在危險，園主近期設置圍籬，還立牌示警。有民眾看了失望說：「沒機會拍照，好可惜喔」。

這個被譽為「最美蓄水池」的祕境，是在南迴公路南下398.5公里華源橋南端通往永明寺的產業道路旁，由於位處半山腰，視野可說非常遼闊，無敵海景盡收眼底，天氣好的時候，水池和海天連成一色，水池延伸出去就和太平洋連為一體的無邊界錯覺，是吸引攝影玩家的最愛，也因此，這處祕境在網路傳開後，不少民眾慕名而來。但想要拍到爆表美景，可需要很大的勇氣及一顆很強的心臟，因為在水深2公尺，最高點與地面也有近3公尺落差，且沒有安全措施的蓄水池上拍照，隨時都有風險。

為此，園主擔心意外發生，近日在蓄水池周邊設置圍籬，並在捷徑小道用鐵皮圍住，防止民眾闖入，同時也立牌告示水深勿近來提醒。當地農民表示，華源山坡上有不少大大小小的蓄水池，大則百噸，小則2、30噸，為了避免有東西掉入，蓄水池上通常都會設置鐵網或用板子蓋上，但近來不少外地人為了要拍照，就會設法把這些安全措施移開，爬上蓄水池拍照，這是很危險的事，況且他們也不是天天都在農地裡，萬一發生問題，誰要負責？所以還是希望大家配合比較安全。