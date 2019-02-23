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台東縱谷區最後一片太陽花海 賞花期到3月中旬

2019-02-23 11:41聯合報 記者羅紹平╱即時報導

農曆春節後，台東縱谷地區鹿野、關山、池上等鄉鎮多處波斯菊、油菜花、向日葵花海，也陸續被耕除成為綠肥，現只剩關山鎮農會的「米國學校」旁，還有大片向日葵（太陽）花海依舊盛開怒放，3月中旬前仍是最佳賞花期，228連假民眾路過，不妨暫時停車休息，欣賞美麗的太陽花海迎風搖曳生姿。

目前關山農會「米國學校」旁，占地8分的向日葵花海堪稱花東縱谷地區，台東縣境內僅存的花海，關山鎮農會米國學校表示，3月中旬前仍是最佳賞花期，228連假民眾路過，不妨暫時停車休息，欣賞美麗的太陽花海迎風搖曳生姿。

花東縱谷地區農民每年二期稻作後，會在隔年立春節氣一期稻作插秧（中南部農民在立春插秧、北部地區約在驚蟄插秧）前的休耕期，在農田裡撒下大量油菜花、波斯菊、向日葵等綠肥作物的種籽，農曆春節前夕盛開，形成大片嬌豔的花海，為冬季的縱谷地區增色，也吸引大批遊客專程到花東縱谷賞花。

關農「米國學校」校長彭衍芳表示，考量農曆春節過後，還有228連假，為讓遊客到了台東，還有機會欣賞花海，刻意現植太陽花的稻田主人協商，確定今年的一期稻作暫緩插秧，保留這片向日葵花海直到3月底，3月中旬前則是最佳賞花期。

關農米國學校旁的向日葵花海依舊盛開怒放，儘管春節連假已結束，每天仍吸引不少民眾流...
關農米國學校旁的向日葵花海依舊盛開怒放，儘管春節連假已結束，每天仍吸引不少民眾流連花叢間。記者羅紹平／攝影
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關農米國學校旁的向日葵花海依舊盛開怒放，儘管春節連假已結束，每天仍吸引不少民眾流...
關農米國學校旁的向日葵花海依舊盛開怒放，儘管春節連假已結束，每天仍吸引不少民眾流連花叢間。記者羅紹平／攝影
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賞花春節連假
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