台東縱谷區最後一片太陽花海 賞花期到3月中旬

2019-02-23 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



農曆春節後，台東縱谷地區鹿野、關山、池上等鄉鎮多處波斯菊、油菜花、向日葵花海，也陸續被耕除成為綠肥，現只剩關山鎮農會的「米國學校」旁，還有大片向日葵（太陽）花海依舊盛開怒放，3月中旬前仍是最佳賞花期，228連假民眾路過，不妨暫時停車休息，欣賞美麗的太陽花海迎風搖曳生姿。

目前關山農會「米國學校」旁，占地8分的向日葵花海堪稱花東縱谷地區，台東縣境內僅存的花海，關山鎮農會米國學校表示，3月中旬前仍是最佳賞花期，228連假民眾路過，不妨暫時停車休息，欣賞美麗的太陽花海迎風搖曳生姿。

花東縱谷地區農民每年二期稻作後，會在隔年立春節氣一期稻作插秧（中南部農民在立春插秧、北部地區約在驚蟄插秧）前的休耕期，在農田裡撒下大量油菜花、波斯菊、向日葵等綠肥作物的種籽，農曆春節前夕盛開，形成大片嬌豔的花海，為冬季的縱谷地區增色，也吸引大批遊客專程到花東縱谷賞花。